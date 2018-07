Connettività Gigabit wired e wireless per il nuovo access point Zyxel

L’NWA1302-AC consente ai rivenditori di gestire i dispositivi in modalità stand-alone o da cloud. E’ semplice da installare e configurare

Zyxel Communications presenta il nuovo access point che offre connettività ad alta velocità affidabile, sia wired che wireless; pensato per hotel, ostelli ed uffici, per ogni utente in ogni spazio.

L’NWA1302-AC integra tecnologia Wi-Fi all'avanguardia e switch Gigabit con PoE. Progettato per essere installato in ogni stanza, grazie alla presenza di uno switch 4 porte integrato, riduce il numero di device da acquistare e installare.

NebulaFlex funziona in modalità standalone: NWA1302-AC gestisce il traffico in modo autonomo, alleggerendo l'onere per il personale. Se necessario, passa alla modalità cloud e, in pochi clic, l’amministratore ha il controllo completo dell'AP da qualsiasi browser tramite il Nebula Cloud Center.

Grazie all’hardware concepito per essere configurato semplicemente, l’NWA1302-AC può essere installato a parete, in una scatola standard 503, sotto la scrivania o in qualsiasi altro punto, che meglio coniuga potenza del segnale e arredo, senza kit aggiuntivi e in pochi minuti. Le sue porte Ethernet e PoE integrate aggiungono un ulteriore livello di praticità, consentendo di collegarsi e fornire alimentazione ad altri dispositivi presenti nella stanza come telecamere e telefoni IP o per le smart TVs .

L’NWA1302-AC è stato pensato e progettato con un approccio "RF-first" che ottimizza la progettazione delle frequenze radio per ogni device al fine di garantire la massima copertura e maggiori velocità di trasferimento dei dati. Inoltre, le Smart Antenna e la tecnologia beam-forming personalizzano in modo dinamico la direzione del segnale per ogni singolo dispositivo, per fornire il miglior segnale Wi-Fi, mitigando le interferenze dagli AP vicini.