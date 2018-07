Online la nuova release del Fascicolo Sanitario Digitale Personale (FSDp) “Family Health”

Il portale conta 2.000 visitatori a settimana, il 38 per cento dei quali vi fa ritorno, e 2.299 iscritti al Fascicolo Sanitario Digitale personale

È online la nuova release del sito “Family Health”, il progetto digitale di Biomedia lanciato nel 2017 per offrire un Fascicolo Sanitario Digitale personale (FSDp) – dove salvare e tramandare la propria storia clinica – e un magazine con contenuti scientifici dedicati a diffondere la cultura della prevenzione.

La nuova veste grafica è stata progettata da Marco Brandani, giovane web designer milanese di 32 anni che ha avuto il compito di rivisitare la finestra interattiva sui servizi offerti da “Family Health”. Un portale che conta 2.000 visitatori a settimana, il 38 per cento dei quali vi fa ritorno, e 2.299 iscritti al Fascicolo Sanitario Digitale personale. Senza contare i 36.000 utenti che seguono la pagina Facebook dedicata.

Navigando nel nuovo sito è possibile comprendere più nel dettaglio quanto offerto dal FSDp, soprattutto attraverso icone interattive suddivise in tre sezioni: “Archiviare”, “Condividere” e “Tramandare”, le tre parole alla base del progetto di Biomedia.

“Family Health”, attraverso il suo Fascicolo, infatti, offre un mezzo semplice e intuitivo che permette di salvare e conservare la propria storia clinica. Questa, consegnata ai figli e ai nipoti, consente di avere sempre sott’occhio patologie e disturbi che, per familiarità, possono aumentare i fattori di rischio di insorgenza di una malattia, con un conseguente aumento delle possibilità di una cura personalizzata e un sensibile risparmio economico, non solo per il singolo, ma per la comunità.

Nel portale è possibile anche consultare il Magazine “Family Health”, un periodico di approfondimento online che conta già 300 articoli pubblicati, letti da circa 3.000 utenti, divisi in editoriali, pillole, video e interviste. Uno strumento che fornisce informazioni corrette e scientificamente accreditare a firma di importanti «protagonisti» della salute, come medici specialisti, pediatri, psicoterapeuti, nutrizionisti e ginecologi. I principali temi trattati sono la salute infantile, l’alimentazione, i disturbi che colpiscono le donne, soprattutto nella delicata fase della maternità e la psicologia.