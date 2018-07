F-Secure amplia il team di vendita

Due nuovi ingressi in squadra: Davide Carlesi è Sales Solution Manager e Giorgio di Grazia Solution Sales Engineer

F-Secure amplia ulteriormente il team di vendita annunciando le nomine di Davide Carlesi, Sales Solution Manager, e Giorgio di Grazia, Solution Sales Engineer. Con l’ingresso delle due nuove risorse, F-Secure punta a rafforzare la spinta sul mercato delle soluzioni e dei servizi di cyber security Rapid Detection & Response Service (RDS) e Cloud Protection for SalesForce (SFCP).

Davide Carlesi sarà responsabile per lo sviluppo del business relativo ai servizi gestiti di rilevamento e risposta alle minacce, per la protezione avanzata dei dati aziendali dagli attacchi informatici di nuova generazione, attacchi mirati e attacchi 0-Day. Carlesi ha alle spalle una lunga esperienza nella sicurezza informatica. Prima di approdare in F-Secure ha ricoperto la posizione di Sales Account Manager presso Business-e, società del Gruppo Itway, storico distributore in ambito security. In precedenza, ha lavorato per Lastline (2012-2014), Blue Coat (2005-2012) e tra il 2002 e il 2005 ha fondato e avviato la filiale italiana di Sonicwall.

Giorgio di Grazia supporterà in pre-vendita la proposizione delle nuove soluzioni di cybersecurity, RDS e SFCP. Negli oltre 20 anni di attività nel mercato IT, in particolare nel settore security, si è occupato di assessment e audit IT, penetration test, gestione delle vulnerabilità e analisi per la conformità PCI (in qualità di PCI QSA). Prima di approdare in F-Secure ha ricoperto la posizione di Managing Consultant in Advantio. In precedenza, ha lavorato occupandosi sempre di security in Verizon Italia e nella divisione Business Service Line Security di NTT Data Italia.

Sia Carlesi che di Grazia riporteranno ad Antonio Pusceddu, Country Sales Manager Italy di F-Secure.

“Il tema della cyber security oggi è in cima all’agenda delle imprese italiane di medio-grandi dimensioni, o di aziende piu piccole con un patrimonio di conoscenze o proprietà intellettuali da tutelare – spiega Antonio Pusceddu -. Con il nostro nuovo servizio gestito RDS, attraverso il canale dei partners siamo in grado di offrire una soluzione completa di Detection & Response in tempo reale. RDS combina la nostra trentennale esperienza nello sviluppo di tecnologie di sicurezza informatica, alle competenze dei nostri tecnici presso il SOC ubicato in Europa, attivo 24hx7gg, dedicato esclusivamente a questo servizio. Le nuove risorse ci aiuteranno a presidiare con maggiore focalizzazione quelle aziende che sono alla ricerca di soluzioni e servizi avanzati di cyber security.”