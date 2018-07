L’accordo tra RS Components e Zerynth rafforza la strategia di partnership ed espande le potenzialità IoT di DesignSpark

La suite middleware DesignSpark Zerynth Studio permetterà la programmazione di microcontrollori per applicazioni IoT

RS Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica e manutenzione, ha siglato un accordo di partnership con Zerynth, un’innovativa start-up italiana che sviluppa software ‘middleware’ per la programmazione di applicazioni dell’Internet delle Cose (IoT). Il punto fondamentale dell'accordo è che l'ambiente di sviluppo IoT di Zerynth sarà disponibile per la community di DesignSpark attraverso un portale unico, che permetterà agli utenti di scaricare facilmente il toolkit.

Zerynth ha sviluppato una suite di strumenti software che facilita la programmazione di microcontrollori a 32 bit e la loro connessione alle principali infrastrutture cloud, consentendo una rapida implementazione della tecnologia IoT. La suite, scaricabile gratuitamente, è un ambiente di sviluppo integrato multipiattaforma che funziona su Windows, Linux e Mac OS X.

La suite di strumenti include un compilatore, un debugger e un editor di codice avanzato. Inoltre fornisce tutorial ed esempi di progetto, e consente a progettisti e sviluppatori di utilizzare il linguaggio di programmazione Python o una versione ibrida di C/Python. I progettisti possono iniziare a programmare dopo aver installato le VM (Virtual Machines) di Zerynth su uno dei numerosi microcontrollori supportati disponibili dai principali produttori, tra cui Espressif, Nordic Semiconductor, NXP, Microchip/Atmel e STMicroelectronics, collegandoli ai principali servizi cloud di Amazon, Google, IBM o Microsoft.

La suite DesignSpark Zerynth Studio sarà scaricabile da luglio 2018 dal sito della community DesignSpark, che offre già una serie di strumenti software gratuiti, risorse e informazioni per aiutare i progettisti a sviluppare i loro progetti di elettronica, portandoli rapidamente dall'idea alla creazione di prototipi.

"Questo accordo rappresenta un passo fondamentale nell'evoluzione del nostro modello di partnership e nella strategia per l’IoT di RS – ha dichiarato Richard Curtin, Vice President of Strategic Alliances di RS -. Per RS ed Electrocomponents plc si tratta del primo accordo globale per un software commerciale, nonché della dimostrazione del nostro impegno a innovare e offrire al cliente i prodotti, le tecnologie e le soluzioni migliori al mondo. La suite Zerynth sta rapidamente diventando “l'Android” per le applicazioni IoT integrate ed è un ampliamento chiave alla suite DesignSpark di strumenti di progettazione e sviluppo per progettisti".