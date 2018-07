Ad Avnet Abacus il premio Senten Manten Gold di TDK

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ai distributori che si sono distinti per i risultati di vendita, la leadership e l’eccellenza tecnica

Avnet Abacus, distributore di connettori, componenti passivi ed elettromeccanici e sistemi di alimentazione, nonché business unit regionale di Avnet , è stata insignita del premio European Senten Manten Gold 2017 assegnato da TDK Corporation.

Il premio rappresenta il riconoscimento per le prestazioni ottenute con continuità da Avnet Abacus nelle attività operative e nelle vendite, con una crescita del 17,6% anno su anno per l’intera gamma dei prodotti TDK.

I premi Senten Manten sono assegnati da TDK nell’ambito del programma annuale di valutazione delle prestazioni dei distributori. L’espressione giapponese senten manten significa ‘risultato perfetto’, con una scala di valutazione che prevede un massimo di mille punti. I distributori sono valutati per i risultati ottenuti e il livello di collaborazione espressi in quattro ambiti: prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali, eccellenza operativa. Avnet Abacus ha ricevuto ben 830 punti in tutte le categorie.

Dietmar Jaeger, VP Global Sales Distribution e responsabile delle attività di distribuzione TDK in Europa, ha commentato: “Abbiamo un’eccellente relazione con Avnet Abacus a tutti i livelli di management. Questo premio è un sentito riconoscimento per l’impegno e i successi registrati dai loro team, che per i clienti si traducono in un’assistenza tecnica di alto livello sull’intera gamma dei nostri prodotti”.