I monitor Philips a IFA 2018

Appuntamento a Berlino dal 31 agosto al 5 settembre, padiglione 22

Anche quest’anno MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, sarà presente alla 58esima edizione di IFA. Durante la manifestazione, presso il padiglione 22, i visitatori potranno vedere e sperimentare in prima persona una vasta gamma di monitor innovativi, tra cui schermi ultra-wide e touch screen per una maggiore produttività, monitor docking USB-C per una migliore connettività, schermi ultrasottili e curvi per una migliore esperienza immersiva, e molto altro ancora.

Accanto ai monitor senza cornice, sottili e curvi, ai monitor studiati appositamente per i gamer (il display Momentum sarà protagonista), e a monitor ultra-wide, in esposizione ci sarà anche la gamma per il mondo professionale, caratterizzata da tecnologia touch-screen e USB docking.

I display touch B2B utilizzano il Projected-Capacitive (P-Cap) e supportano fino a 10 punti oltre la protezione avanzata IP54 che riduce il contatto con acqua e polvere. Questi schermi sono facilmente inclinabili e offrono agli utenti la possibilità di scegliere l'angolo preferito per un maggiore comfort ergonomico. I monitor professionali Philips saranno rappresentati a IFA, nei modelli da 17" e 21,5".

Altri display professionali Philips che saranno presentati a Berlino, con dimensioni da 31,5" a 34" in risoluzione 5k, soddisfano le esigenze degli ambienti di lavoro flessibili di oggi. Questi nuovi monitor sono dotati di porte USB Type-C e offrono funzionalità di docking complete e connettività ottimizzata. Il connettore sottile, bidirezionale e reversibile, l’USB Type-C, offre un cavo docking semplice che consente agli utenti di trasferire i dati in modo sicuro alla massima velocità disponibile, collegare e caricare il display a telefoni e notebook, e connettersi alle periferiche in modo semplice e veloce.