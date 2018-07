SecuPlace: il sistema antintrusione radio semplice per installatori elettrici

E’ una soluzione radio che si distingue per l’integrazione, grazie al Cloud RISCO, con Video Verifica e Smart Home

Nasce per rispondere alle esigenze degli elettricisti che si trovano a rispondere a richieste di sicurezza nel mercato residenziale e delle piccole medie imprese SecuPlace, il sistema radio professionale della linea Electronics Line (EL) di RISCO Group. Un sistema che nasce integrato, grazie a RISCO Cloud, con ulteriori servizi quali video-verifica live e smart home, ed è dotato anche di un software di programmazione dedicato.

SecuPlace offre un sistema interamente radio, che non richiede modifiche agli ambienti da proteggere, ed è semplice da installare grazie alla configurazione rapida. Inoltre, questa soluzione della linea EL di RISCO supporta le più avanzate tecnologie di comunicazione disponibili – tra cui GSM/GPRS 2G e ora anche WiFi – per assicurare un elevato livello di affidabilità e versatilità nel sistema di comunicazione.

SecuPlace è un kit composto da centrale con tastiera a bordo, due sensori e un telecomando di nuovo design, ideale per installazioni di piccole e medie dimensioni: gestisce fino a 33 zone radio più un ingresso ed una uscita filare e comprende un’ampia gamma di accessori, rivelatori e sensori fumo, antiallagamento e dedicati all’assistenza agli anziani per garantire la personalizzazione del proprio impianto, nonchè la sicurezza sia nelle abitazioni che nelle aziende.

Electronics Line beneficia degli investimenti in R&D e della filosofia dei servizi offerti dal Cloud RISCO e dunque le sue soluzioni radio nascono integrate in modo logico nel Cloud con Video Verifica e Smart Home. Gli utenti infatti possono richiedere la video verifica live basata su cloud tramite VUpoint e installare telecamere IP per interni ed esterni, integrate col sistema. In questo modo hanno la possibilità di monitorare da remoto l’area di interesse attraverso l’app iRISCO, disponibile per smartphone oppure tramite l’interfaccia web e inserire o disinserire l’allarme, oltre a ricevere notifiche in caso di pericolo in corso o su richiesta e fotogrammi relativi all’evento. Anche nel caso in cui non ci sia nessun allarme reale, la video verifica on-demand offre agli utenti maggiore tranquillità grazie alla possibilità di poter controllare sempre la propria abitazione. SecuPlace supporta anche Smart Home – che può essere integrata come componente aggiuntiva su tutti i sistemi di sicurezza RISCO purchè collegati al Cloud – permettendo all’utente di rendere la propria abitazione intelligente e connessa, migliorandone contestualmente comfort e sicurezza, oltre ad abilitare la gestione smart da remoto di consumi energetici, tapparelle, elettrodomestici e accessi direttamente dal proprio smartphone.

Il software di programmazione di Electronics Line permette, inoltre, di effettuare configurazione e diagnosi da remoto. Ciò consente di garantire notevoli risparmi abbattendo il tempo e i costi di un’assistenza in loco.