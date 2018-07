Datech Solutions supporta i Rivenditori Autodesk con un nuovo portale

La business unit specializzata di Tech Data mira a supportare la crescita ed il rinnovo delle licenze subscription

Datech Solutions, business unit specializzata di Tech Data ha lanciato Datech Portal, uno strumento online per tutti i rivenditori autorizzati Autodesk per accedere ai dati dei contratti dei propri clienti finali. Ciò consentirà ai rivenditori di intraprendere azioni immediate al fine di supportare la crescita ed il rinnovo delle licenze subscription del software Autodesk da parte dei propri clienti. Attraverso il portale, i rivenditori potranno inoltre avvalersi dei servizi a valore aggiunto di Datech, nonché accedere alle ultime notizie commerciali, marketing, tecniche e operative.

Datech Portal è allineato con il modello di abbonamento a consumo Autodesk ed utilizza il ciclo FLAER (Find, Land, Adopt, Expand, Renew) per aiutare i rivenditori a concentrarsi nell’ingaggiare proattivamente i propri clienti nelle fasi chiave del ciclo subscription.

Questo, favorisce una relazione più profonda tra i rivenditori Datech ed i propri clienti finali e guiderà l’incremento dei tassi di rinnovo e della soddisfazione del cliente.

Datech Portal utilizza gli indicatori chiave di performance ad ogni fase del ciclo FLAER. Informazioni strategiche sul business sono presentate ai rivenditori attraverso un'interfaccia intuitiva e visivamente ricca di informazioni, sicura e sempre disponibile. Con un semplice clic del mouse, il rivenditore può intraprendere facilmente azioni rapide, come contattare immediatamente i clienti o scaricare sistematicamente i data-pack. Inoltre, specifici servizi a valore aggiunto Datech sono offerti in ogni fase per sostenere ed abilitare i rivenditori nel fare di più per i propri clienti, ottimizzando il tempo delle proprie risorse. Questi servizi includono tattiche, supporto, training, accesso a servizi marketing, tecnici e di automazione dell’ordine.