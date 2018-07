Commvault potenzia il programma Partner Advantage

By

L’obiettivo è quello di aiutare il canale a semplificare, sviluppare e incrementare il business

Commvault, azienda specializzata nella protezione dei dati e nella gestione delle informazioni, rafforza l’impegno rivolto al canale, con nuovi programmi e risorse.

Sviluppato sulla base dei feedback ricevuti dai partner e in concomitanza con il lancio del nuovo programma di canale annuale, Commvault ha migliorato tutti gli aspetti legati alle attività dei partner, per rendere più semplice la proposta e la vendita delle sue soluzioni, e garantire a loro tutti i benefici offerti dalle opportunità in crescita nei mercati di backup e recovery e data management.

A supporto dell’impegno per diventare un business partner-led, Commvault ha focalizzato un numero significativo di risorse interne nelle strutture di vendita, partner e marketing per dare vita a nuovi team dedicati alle quattro route-to-market: Alliance Partners, Value Added Resellers (VAD) e Distributors, Service Providers e Global Systems Integrators (GSI).

Risorse, programmi e strumenti hanno l’obiettivo di supportare i partner ad accelerare la crescita e includono: