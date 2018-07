Una casa accogliente costruita per i giovani del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova. Daikin è sponsor

E’ stata inaugurata la “Teen Zone”, una casa accogliente e attrezzata con ogni tipo di comfort, cheha lo scopo di ospitare i giovanissimi pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

La Teen Zone è una struttura di circa 170 m2 in cui i ragazzi, in particolare i giovani dai 13 ai 18 anni, hanno la possibilità di svolgere attività di relax e studio in uno spazio dedicato che possa rappresentare in qualche modo la loro “cameretta”, spazio nel quale non possono avere accesso altre persone oltre a loro, esattamente come avviene in una qualsiasi casa.

L’associazione Team For Children ONLUS, fondata a Padova nel 2009, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Università degli Studi di Padova e l’azienda di costruzione Gaia, ha finanziato interamente il progetto grazie alle donazioni di privati, benefattori e ai contributi in varia forma, di aziende sponsor. Tra queste c’è Daikin Italy – filiale italiana della multinazionale giapponese specializzata nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della refrigerazione – che, da sempre impegnata attivamente in attività di CSR, ha deciso di donare alla struttura i sistemi di climatizzazione necessari, portando “Il Clima per la Vita” anche in questo specialissimo ambiente.