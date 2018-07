Piattaforme cloud: Lenovo annuncia ThinkAgile CP Series

Sviluppata in collaborazione con Cloudistics, la nuova piattaforma cloud componibile offre gestione automatizzata e customizzata sulle applicazioni

Lenovo Data Center Group ha annunciato la piattaforma cloud componibile ThinkAgile CP Series. Sviluppata in collaborazione con Cloudistics, la nuova piattaforma cloud componibile è una sorta di “cloud-in-a-box” che combina la convergenza e la facilità di utilizzo di un cloud pubblico con la protezione del firewall del Data Center.

Sicura e completa per la gestione automatizzata di applicazioni e infrastrutture nelle reti software-defined, Lenovo ThinkAgile CP Series garantisce un’esperienza cloud “chiavi in mano” con gestione centralizzata e semplice, accessibile ovunque attraverso un portale SaaS.

ThinkAgile CP Series offre, infatti, elevata disponibilità, backup, replica in remoto, misurazione dell’utilizzo, supporto in diretta, e sicurezza multi-tenant su molteplici livelli. I clienti possono trarre vantaggio da un marketplace dedicato (che possono estendere con le proprie offerte) per un’installazione rapida oltre a unità di storage e calcolo disaggregate “plug-and-play”.

Lenovo ThinkAgile CP Series propone in questo modo un’esperienza di alto livello alle aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano adottare metodologie “agili” usando un ecosistema di cloud privato.

I tempi di rilascio per una gestione sicura, scalabile, semplificata

La piattaforma ThinkAgile CP Series, che sarà disponibile attraverso le reti di vendita Lenovo e Cloudistics, vedrà le prime implementazioni di prova e i test proof-of-concept partire in America e in parte dell’Europa ad agosto 2018, per essere poi estese in seguito al resto del mondo, Cina compresa.