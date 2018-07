Prodotti, Fabbriche, Comunicazione: Kyocera è Green al 99%

Kyocera Document Solutions Italia ha annunciato la designazione Green del 99% dei prodotti del Gruppo

Sin dalla fondazione l'intero gruppo Kyocera Corporation si è impegnato a favore della gestione ambientale e mira allo sviluppo aziendale sostenibile, cercando allo stesso tempo di coniugare gli obiettivi di ecologia ed economia attraverso prodotti ecocompatibili e politiche di CSR.

L'azienda punta su ogni prodotto che vende per contribuire al miglioramento globale dell'ambiente e si impegna per aumentare la consapevolezza globale. Questo è il motivo per cui il Gruppo ha definito il concetto di Environmental Consciousness per guidare e contribuire attivamente alla prevenzione dei cambiamenti climatici, al risparmio di risorse e di energia e alle riduzioni di sostanze pericolose – e ha stabilito criteri di valutazione per ciascun prodotto. Come risultato degli sforzi del Gruppo, il 99% dei prodotti KYOCERA sono stati designati Prodotti Green nell'anno fiscale 2017 secondo l'ultimo Rapporto CSR.

Allo stesso modo, Kyocera Document Solutions, la società specializzata in soluzioni documentali all'interno del Gruppo, svolge attività rispettose dell'ambiente in vari altri ambiti tra i quali longevità, progettazione in ottica 3R (riduzione, riutilizzo e riciclaggio) e a basso consumo energetico, riducendo così le emissioni di gas effetto serra.

Il Gruppo Kyocera fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo. E, come parte dei suoi dieci principi, uno degli obiettivi principali è sostenere iniziative verdi a sostegno di un approccio precauzionale alle sfide ambientali; intraprendendo azioni che promuovano una maggiore responsabilità ambientale e incoraggino lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Le iniziative portate avanti nell’ultimo anno fiscale hanno fruttato a Kyocera sette premi, uno dei quali – l'encomio per il "Global Warming", assegnato dal Ministro dell'Ambiente giapponese – che Kyocera ha vinto per otto anni consecutivi.