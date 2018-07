Tailandia: la tecnologia Cambium Networks ha supportato le operazioni di salvataggio dei ragazzi rinchiusi nella grotta

E’ stato fondamentale poter contare in tempi brevissimi su connettività Wi-Fi affidabile per le comunicazioni e il coordinamento

Secondo Cambium Networks siamo ormai in una nuova era delle operazioni di prevenzione e risposta ai disastri: la rapida disponibilità di un collegamento internet per i soccorritori e i servizi di emergenza può essere un fattore decisivo per l'efficacia degli interventi.

Una conferma a questa visione viene dal salvataggio in Tailandia di 12 ragazzini e del loro allenatore di calcio intrappolati per due settimane in una grotta.

"In situazioni di emergenza la connettività è di fondamentale importanza per i primi soccorritori, i servizi medici e i parenti – ha commentato Rohit Mehra, vicepresidente di Network Infrastructure di IDC -. La connettività wireless è una soluzione di grande efficacia quando è disponibile rapidamente, è affidabile, e offre prestazioni elevate e interoperabilità immediata per una vasta gamma di dispositivi mobili. Gli sforzi dei primi soccorritori e dei servizi di emergenza in Tailandia sono stati coadiuvati da connettività e accesso a Internet che hanno consentito la comunicazione e lo scambio di informazioni cruciali".

In questa vicenda il Wi-Fi ha quindi svolto un ruolo decisivo, collegando le squadre all'ingresso della grotta isolata, a oltre 100 chilometri da Bangkok. Al posto di comando delle operazioni di salvataggio, il fornitore di soluzioni di telecomunicazioni locale KING IT, in cooperazione con la società di telecomunicazioni regionale 3BB, ha creato un hotspot all'ingresso della grotta con connettività Wi-Fi utilizzando access point per esterni cnPilot e500 di Cambium Networks. "Le apparecchiature di Cambium Networks hanno contribuito a garantire la copertura Wi-Fi all'ingresso della grotta durante le operazioni di soccorso. Siamo molto soddisfatti di avere fornito la nostra tecnologia per questa formidabile operazione", ha commentato Atul Bhatnagar, Presidente e amministratore delegato di Cambium Networks.

Alcuni dettagli dell'installazione:

Il team di KING IT ha implementato la rete Wi-Fi, gestita poi in remoto dalla loro sede a Bangkok utilizzando il software di gestione cnMaestro. Sono stati utilizzati due access point per esterni Cambium Networks cnPilot e500: uno è stato collocato all'entrata della grotta e l'altro presso la tenda del centro informazioni nel campo operativo.

La rete è stata utilizzata dai Navy Seals tailandesi, dalle squadre di soccorso e da agenzie governative, per un totale di 50 persone all'ingresso della grotta. Al centro informazioni circa 200 persone si sono connesse, inclusi i familiari dei ragazzi, i media e il personale amministrativo.

"La nostra azienda opera per consentire alle persone di comunicare anche nelle circostanze e negli ambienti più estremi. Una connettività wireless affidabile, disponibile nel giro di ore, non giorni o settimane, ci permette di mettere in contatto le persone per intervenire e risolvere situazioni difficili – ha dichiarato Bhatnagar -. Siamo felicissimi del salvataggio riuscito della squadra di calcio in Tailandia ed esprimiamo la nostra ammirazione per i soccorritori. Siamo onorati di avere partecipato rendendo disponibile una soluzione tecnica che ha agevolato i soccorritori".