La cybersicurezza? Corre (anche) sul filo del telefono

Jabra torna a ribadire come, a differenza di molte tecnologie di difesa online, la telefonia sicura non è difficile da implementare

Nel 2016, a livello globale, la criminalità informatica è costata alle imprese 388 miliardi di dollari. Indagini e report di diversa provenienza dimostrano che difendersi con i mezzi tradizionali da malware e intrusioni attraverso i social network non basta più: i criminali diversificano le loro tattiche.

La prossima battaglia nella guerra in corso per la sicurezza sarà, infatti, incentrata sui dispositivi che, grazie all’Internet of Things, proliferano a un ritmo sorprendente, mentre un device tanto diffuso, quanto innocuo all’apparenza come il telefono può veicolare una serie di minacce.

Torna a farlo notare Jabra attenta a sottolineare come gli odierni dispositivi sulle scrivanie della maggior parte delle aziende non siano paragonabili a quelli analogici dei decenni passati.

In tal senso, un telefono basato sull’IP è – a pieno titolo – un sofisticato dispositivo di elaborazione, con un software e connettività di rete che possono facilmente offrire un’opportunità agli hacker che sono alla ricerca della “perfetta vulnerabilità”.

Se questo è allarmante, a ulteriore rafforzamento dei timori, bisogna considerare anche una delle ultime ricerce di F5 Networks incentrata sulla serie di attacchi informatici che hanno colpito le imprese a Singapore nel giugno di quest'anno. Gli analisti hanno rilevato che quasi il 90% del traffico “malevolo” (originato in Russia) era specificamente rivolto ai telefoni VoIP – in coincidenza con il summit Trump-Kim. È dimostrato che con gli attacchi verso questi dispositivi – modelli tipicamente presenti negli hotel in cui i delegati di alto livello soggiornano – gli hacker sarebbero in grado di intercettare alcune delle conversazioni più delicate che si possano immaginare.

Le imprese specializzate che implementano i telefoni VoIP potrebbero fare finta di niente e chiedersi perché le tattiche di questa “guerra fredda” portata avanti dagli hacker dovrebbero interessare anche loro.

La risposta è che gli hacker si sono fatti le ossa mettendo nel mirino persone e imprese di grande valore. Una volta che una tecnologia o una tecnica sono state provate a danno di vittime “preziose” – come i diplomatici o le società di servizi finanziari – gli hacker possono testarle in altri settori, ma anche vendere sul cosiddetto “Dark Web” questo know-how e gli strumenti sviluppati. Quindi, anche se non è ancora un vettore di attacco importante per i criminali informatici di oggi, sarebbe folle immaginare che la telefonia IP non rappresenti una vulnerabilità che verrà presa di mira e sfruttata in tempi brevi.

Perché puntare sull’accoppiamento cuffia/unità base

Qualsiasi azienda che conduca conversazioni incentrate su dati sensibili deve proteggere le chiamate in entrata e in uscita da coloro che stanno solo aspettando di rubare qualcosa di valore, dai segreti commerciali ai numeri delle carte di credito dei clienti. La soluzione è sorprendentemente semplice e si concentra sulla rimozione della vulnerabilità chiave sfruttata dagli hacker: la connessione tra un auricolare wireless e la sua stazione base.

Questi ultimi pochi centimetri sono facili da trascurare, motivo per cui i medesimi rappresentano un bersaglio così allettante per i criminali informatici. Se possono accedere a questa connessione, gli hacker avranno vita facile nell’intercettare ogni potenziale segreto o parte di informazioni sensibili riportate nelle conversazioni telefoniche.

Ecco perché le organizzazioni che prendono sul serio il tema della sicurezza dovrebbero scegliere hardware di telefonia con crittografia sicura, autenticazione e accoppiamento tutelato tra il dispositivo/cuffia e l’unità base, come le nuove Jabra Engage. Ciò significa che un’unità non accoppiata (come quella sviluppata da un hacker a poche decine di metri dall’ufficio) non può accedere al collegamento e quindi intercettare la conversazione.

L’abbinamento tra la stazione base e il dispositivo non è una novità, ma l’ultimo standard è l’”accoppiamento fisico assistito”. Ciò si verifica quando l’auricolare è inserito nell’unità base, e quando viene creata una chiave segreta di connessione per collegarli. Allo stesso modo, l’autenticazione è in uso da tempo, ma gli standard di sicurezza possono variare enormemente.