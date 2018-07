Mi A2 e Mi A2 Lite: la partnership Xiaomi-Google sale a nuovi livelli

La nuova coppia di smartphone vanta Android puro, prestazioni e funzionalità fotografiche potenti a un prezzo accessibile

Cresce con Mi A2 e Mi A2 Lite la linea Android One proposta da Xiaomi che, ormai a pieno titolo anche sul mercato italiano, propone due device che, a partire da poco meno di 190 euro, racchiudono l’impegno del vendor di offrire prodotti sorprendenti a prezzi onesti.

Dopo Mi A1, il primo dispositivo Xiaomi Android One lanciato a settembre dello scorso anno, i due nuovi dispositivi annunciati ora sono destinati a portare l’esperienza di Android One a un livello completamente nuovo, specialmente grazie all’eccezionale esperienza fotografica che offrono.

Mi A2 è una potenza fotografica con doppia fotocamera AI da 12MP + 20MP e una fotocamera frontale da 20MP. È alimentato da Qualcomm Snapdragon 660 SoC con il potente Qualcomm Artificial Intelligence Engine (AIE). Il Mi A2 Lite, leggermente più piccolo, offre un grande valore grazie alla doppia fotocamera AI da 12MP + 5MP posteriore e alla batteria da 4.000 mAh. Come vantaggio della partnership con Android One, entrambi i dispositivi dispongono di un’archiviazione fotografica illimitata di alta qualità grazie a Google Photo garantendo così agli utenti di avere sempre storage per le loro foto.

Splendidamente progettato, con una potente doppia fotocamera da 20 MP Mi A2 è dotato di uno splendido display full screen 18:9 da 5,99 pollici, protetto da un pannello Corning Gorilla Glass 5 con curvatura 2.5D, in un unibody in alluminio dal design accattivante con un pannello posteriore curvo che è affusolato verso i quattro lati. Misurando appena 7,3 mm di spessore, Mi A2 offre una grande estetica ed ergonomia allo stesso tempo.

Mi A2 Lite: doppia fotocamera, 48 ore di autonomia

A sua volta, Mi A2 Lite è uno dei primi dispositivi Android One dotato di un display unico in formato 19:9. Questo display full screen FHD+ da 5,84 pollici è alloggiato in un corpo relativamente compatto che lo rende molto comodo da utilizzare con una sola mano. Lo schermo è inoltre dotato di funzioni utili come Auto Contrast, Reading Mode e Night Mode.

Mi A2 Lite offre una doppia fotocamera posteriore da 12MP + 5MP AI, con il sensore centrale da 12MP dotato di grandi pixel da 1,25 μm e una messa a fuoco automatica a rilevamento di fase per una messa a fuoco automatica rapida e precisa. Presenta inoltre una fotocamera frontale da 5 megapixel che supporta la modalità ritratto AI, il che significa che le foto possono avere un effetto bokeh anche senza un secondo obiettivo.

Grazie alla straordinaria batteria da 4000mAh, Mi A2 Lite è in grado di gestire facilmente 6 ore di gioco continuo e 34 ore di riproduzione musicale. Questo grazie anche alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 625, efficiente dal punto di vista energetico, che consente a Mi A2 Lite di far fronte agli impegnativi giochi 3D mantenendo un’eccellente durata della batteria.

Android One: le ultime innovazioni di Google

Essendo un device Android One, Mi A2 e Mi A2 Lite eseguono Android 8.1 puro con gli ultimi aggiornamenti software di Google AI-powered, come una batteria più intelligente che si adatta alle abitudini degli utenti. Grazie all’aiuto di Google Assistant e Google Lens, il sistema consente agli utenti di trovare facilmente risposte e ottenere risultati in tempo reale. In termini di sicurezza, gli utenti possono stare tranquilli grazie agli aggiornamenti mensili del software di sicurezza e Google Play Protect integrati. Inoltre, Mi A2 e Mi A2 Lite supportano Project Treble di Google, con conseguenti aggiornamenti di sistema più veloci e più facili rispetto ad altri dispositivi Android, dando così accesso agli utenti alle ultime funzionalità.

Mi A2 è disponibile in tre colori – nero, gold e blu – e in tre versioni con i seguenti prezzi in Italia: 4GB+32GB a 279,99 euro, 4GB+64GB a 299 euro e 6GB+128GB a 349 euro, mentre Mi A2 Lite sarà disponibile a 3GB+32GB a 189 euro e 4GB+64GB a 229,90 euro.

A partire dall’8 agosto, i dispositivi saranno disponibili in Italia attraverso canali online e offline tra cui Mi Store autorizzati, Wind Tre, Mediaworld, Unieuro, Amazon, Euronics, Trony e Expert. Sarà possibile preordinare i device tramite Amazon dal 1 agosto.