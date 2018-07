Nuova release dell’app Dottori.it

Recensioni da mobile, nuovi filtri di ricerca e sistemi di notifica migliorati

La salute diventa sempre più digital: Dottori.it, sito e App per la prenotazione di visite mediche specialistiche, ha annunciato il raggiungimento dei 200mila download della sua applicazione per iOS e Android dedicata ai pazienti.

La nuova App consumer è stata ridisegnata dal team interno di Dottori.it, che l’ha resa più fruibile e veloce rispetto alla versione precedente. Una delle principali novità è legata a una forte esigenza dei consumatori, sempre più attenti alle recensioni online dei medici che stanno prenotando: da oggi è possibile condividere la propria opinione su un dottore, e leggere quella degli altri pazienti, direttamente dalla propria area personale dell’App.

L’altra novità della release riguarda il motore di ricerca dei medici presenti sul portale. Per trovare uno specialista da mobile è possibile adesso effettuare ricerche per nome e cognome, per patologie, specializzazioni e prossimità geografica. Una delle nuove funzionalità riguarda proprio la visualizzazione dell’elenco dei medici, consultabile sia su lista che su mappa. Inoltre nell’App è possibile avere informazioni immediate sulla disponibilità del calendario appuntamenti del medico, sui costi della prestazione e su eventuali convenzioni. Un altro dei miglioramenti dell’applicazione riguarda proprio il filtro di ricerca relativo alla possibilità di poter visualizzare solo l’elenco degli specialisti convenzionati alla propria assicurazione.

Continuando a scorrere le novità dell’ultimo rilascio, va menzionato anche il restyling grafico dell’area preferiti, dove è possibile visualizzare le schede dei medici salvate in precedenza e filtrarle con gli stessi parametri con cui è possibile effettuare la ricerca. Con la nuova App, inoltre, ogni paziente può segnalare al portale il proprio medico di fiducia, qualora questo non sia ancora entrato a far parte degli specialisti che utilizzano il sito.

L’App, scaricabile da tutti i dispositivi Android e iOS, ha infine un nuovo sistema di notifiche che ricordano agli utenti sia gli orari dei loro appuntamenti sia la possibilità di inserire la recensione sulla loro esperienza con lo specialista.