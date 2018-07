VetroCar: i tablet HANNSPREE per la costumer satisfaction

I Totem delle 180 filiali della società destinati al rilevamento del grado di soddisfazione dei clienti sono dotati dei tablet HANNSPAD

I tablet HANNSPREE HANNSPAD sono stati scelti per i Totem interattivi destinati al rilevamento della customer satisfaction di VetroCar , un marchio della VetroCar & Bus, un’azienda nata nel 1999 specializzata nella riparazione e sostituzione di qualsiasi tipologia di cristallo su ogni tipologia di veicolo (automobili, autobus, truck e veicoli industriali).

VetroCar, presente sul territorio con 180 centri distribuiti in maniera capillare, si contraddistingue da sempre per il suo approccio innovativo e customer oriented, con un’attenzione particolare rivolta verso il mondo digital. Da qui la decisione di mettere a disposizione in ciascuna delle filiali un nuovo siste ma di rilevamento dei dati riguardanti la soddisfazione del cliente rispetto ai servizi erogati da ogni affiliato.

“Una soluzione che ci consente di monitorare costantemente la nostra customer relationship – spiega Cristian Degrazi, Responsabile IT di VetroCar & Bus – alla luce della piena consapevolezza di quanto sia importante fornire un servizio adeguato e che renda soddisfatto il cliente”.

Come funziona il totem per misurare la customer satisfaction

Attraverso un sistema gestionale centralizzato e un’applicazione mobile web based, fruibile tramite tablet, vengono raccolte in tempo reale le opinioni dei clienti sul punto di esperienza. Il dispositivo touch è totalmente preconfigurato, non necessita di installazione, accensione e spegnimento sono automatici ed è quindi operativo nei diversi centri senza alcun onere da parte del personale in filiale. Il tablet integrato in un totem è posizionato all’interno di smart corner dedicati ai clienti, è fruibile senza intermediari e presto consentirà anche la veicolazione di messaggi video promozionali.

Le necessità di VetroCar

La sfida principale era quella di creare un totem customer satisfaction accessibile ai clienti e integrabile in tutte le filiali VetroCar presenti sul territorio. Il dispositivo doveva essere touch, totalmente self-service, pre-configurabile e con un controllo remoto, contemporaneamente garantendo le funzionalità e riducendo gli oneri da parte del personale delle Filiali.

La soluzione HANNSPREE

VetroCar ha optato per gli HANNSpad Tablet PC con Display da 10.1” IPS (modello SN1ATP2B) con tecnologia multitouch, sistema operativo Android, un angolo di visuale di 178° Ultra Wide che consente una visualizzazione ottimale di testi, immagini e video.

Interamente indipendente, il tablet può essere utilizzato in modalità self-service, senza intermediazione, conformemente alle esigenze della società. I tablet trasmettono inoltre in tempo reale i dati statistici sul server centrale e da remoto sono possibili eventuali interventi di manutenzione o di nuova configurazione.

HANNspree è stata scelta quale produttore in grado di fornire una tecnologia innovativa nel formato adatto alle esigenze di implementazione e con sistema Android. “Abbiamo valutato diverse soluzioni all-in-one prima della scelta che è in seguito ricaduta sui prodotti HANNSPREE, che ci danno garanzia di servizio e un rapporto qualità/prezzo più interessante rispetto ad altri player presenti sul mercato” conclude Degrazi .