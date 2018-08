EET e VivoLink : soluzioni perfette per ogni esigenza

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

Continuano le vendite di successo di EET Europarts e dei suoi cavi AV VivoLink.

E’ così che EET si rinnova distributore ad alto valore di prodotti tecnologici.

I cavi HDMI VivoLink sono concepiti, progettati e costruiti con materiali di alta qualità.

Connettore pressofuso ad alta sicurezza, interno in rame ed esterno placcato oro, collegamento con 19 pin placcati oro 15u e testati per innumerevoli operazioni di plug in/out garantendo una durata a vita.

Grazie al materiale 99,9% puro rame, non si necessita di amplificatore nel cavo e di alcuna elettronica. Ultra-flessibili e facili da installare, riducono il rischio di danneggiamento.

Concepiti per supportare risoluzioni fino a 4K (4096x21606p@60Hz), sono compatibili con la funzione 3D assicurando immagini tridimensionali nitide ed emozionanti.

Con una velocità di trasferimento dati fino a 18Gbit/s, supportano con successo la modalità cinematografica di 21:9.

Dotati di sincronizzazione del suono in modo dinamico, mantengono fino a 32 canali audio ed un campionamento audio senza precedenti, di 1536 kHz.

I cavi HDMI VivoLink supportano il CEC. Questo significa che il dispositivo collegato potrà essere controllato con un solo telecomando, in modo tale da semplificare di molto la vostra vita e la vostra esperienza di visione e di ascolto.

‘Il cavo è uno degli accessori più utili eppure più sottovalutati del mondo dell’informatica e dell’elettronica. Molti utenti non pensano a questo, ma la qualità audio e video dipende soprattutto da quella del cavo che si sceglie. Ovviamente entrano in gioco anche altri fattori, quali l’insieme degli apparecchi coinvolti, ma scegliere un buon cavo è un ottimo punto di partenza per assicurarsi una qualità audio e video eccellente. Per questo EET Europarts, con il proprio marchio Vivolink, garantisce la qualità che serve per tutte le installazioni Audio Video Professionali’ commenta Katia Gomareschi, Product Sales Specialist di EET Italy.

EET Europarts investe costantemente per ampliare il catalogo PRO AV e Digital Signage con soluzioni ad alto valore aggiunto, offerte a condizioni commerciali che permettono ai canali di vendita di generare business a margini interessanti.

EET Europarts offre l’intera gamma sul suo sito internet www.eeteuroparts.it