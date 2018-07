NEC Display Solutions annuncia i nuovi Slot-in PC per tutte le applicazioni signage

By

Sfruttano la potenza della tecnologia Open Modular Intelligence (OMi) NEC per una riprudione media smart e lineare

NEC Display Solutions Europe lancia nuovi apparecchi digital signage per la riproduzione media e funzionalità IT.

Lo specialista nelle soluzioni display sta lanciando una serie di nuovi Slot-In PC basati sulla nuova tecnologia OMi (Open Modular Intelligence), la piattaforma che permette la connessione intelligente e diretta tra sorgente e display, per offrire un digital signage potente, personalizzato e future-proof.

Lo Slot-in PC OPS è un computer incorporato, che supporta una grande varietà di utilizzi, dalla riproduzione di contenuti statici alle più esigenti applicazioni interattive in alta risoluzione. Queste includono retail, digital-out-of-home (DooH), advertising, menù interattivi food&beverage, schermi informativi e per la segnaletica digitale in ambito transportation e digital cinema, ecc.

I nuovi dispositivi Slot-in sono basati sulla settima ed ultima generazione di processore Intel Core che include Core i3, Core i5 e persino i più potenti processori Core i7. Questo tipo di piattaforma semplifica l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione del device facilitando contemporaneamente l’upgrade del sistema di digital signage. La varietà di prodotti Slot-In interscambiabili, assieme agli elevati livelli di possibilità di customizzazione, permette soluzioni personalizzate in grado di rispondere perfettamente alle specifiche richieste, eliminando il bisogno di sorgenti esterne con una soluzione signage all-in-one.

Assieme ai processori Slot-in PC OPS con Core, NEC Display Solutions lancerà due prodotti aggiuntivi: lo Slot-in PC OPS con processore Quad Core Intel Ato, un mix perfetto di prezzo e prestazioni. Inoltre, il PC External Micro prevede un processore simile a quello della versione entry-level, ma è stato progettato per supportare operazioni stand-alone nei display privi di slot OPS o in quei casi in cui vi siano display multipli che si avvalgono di un unico sistema di playout.

I tre nuovi device completano l’attuale portfolio NEC di computer OPS Raspberry Pi e Android, garantendo un signage più intelligente e dinamico ad un’ampia gamma di settori industriali ed applicazioni.

NEC Display Solutions offre ai suoi partner software europei e clienti prospect un mese di prova gratuito su tutti i nuovi prodotti OMi.