Da Tech Data una suite Digital On-Demand

Consentirà di passare dalla distribuzione fisica a quella digitale per software, gift card e prodotti per i videogiochi

Tech Data ha annunciato Digital On-Demand, suite di soluzioni comprensiva di un vasto catalogo di prodotti digitali, fra cui chiavi di licenza, abbonamenti per software, videogiochi e gift card personalizzate su misura per soddisfare le esigenze dell’ampia gamma dei clienti del VAD.

La suite Digital On-Demand, basata sulla piattaforma ecommerce Activate-here di Tech Data disponibile per i rivenditori, elimina i costi relativi all’inventario fisico e si integra perfettamente con i sistemi Tech Data garantendo disponibilità e consegne 24 ore su 24, 7 giorni su 7, memorizzazione delle chiavi di licenza e integrazione completa in ingresso e in uscita basata su API con i sistemi dei clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Denis Fouquet, vicepresidente per il segmento Software & Cloud, Europe presso Tech Data:«Con Digital On-Demand, siamo orgogliosi di presentare un’offerta end-to-end estremamente sviluppata, che supporta i clienti di Tech Data nella digitalizzazione della loro rete di distribuzione per software, videogiochi e gift card. L’offerta garantisce ai partner l’opportunità di espandere rapidamente i propri flussi di entrate con una piattaforma integrata best-in-class e un ampio portafoglio di prodotti e servizi».

Il catalogo digitale più completo del settore

Così facendo, forte di oltre 60 vendor integrati e il cui numero è in continua crescita, è indubbio che Tech Data stia offrendo il catalogo digitale più completo del settore al fine anche di svolgere un ruolo determinante nella trasformazione del canale IT via via che vendor e clienti adottano modelli di distribuzione digitale.

Basti pensare che, durante l’ultimo anno fiscale, 18.500 clienti hanno scelto le soluzioni Digital On-Demand di Tech Data e il catalogo di quest’ultima, con oltre 15.500 prodotti digitali. Dal lancio della piattaforma Activate-here, i clienti di Tech Data hanno elaborato oltre 2,5 milioni di transazioni digitali. La distribuzione digitale di software, gift card e prodotti per i videogame consente di ridurre le emissioni di CO2 fino al 90% rispetto ai modelli tradizionali di distribuzione fisica.