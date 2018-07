Settembre “caldo” per CEIFORMAZIONE

Sono in tutto cinque i corsi organizzati a Milano e Bologna nel periodo dal 5 al 13 settembre

Cinque appuntamenti per altrettanti corsi che promettono di offrire visibilità a una serie di temi d’interesse per tutti gli adepti del Comitato Elettronico Italiano.

Li ha organizzati per l’appunto il CEI che, dal 5 al 13 settembre, terrà presso la sede di Via A. Saccardo 9, a Milano, quattro dei cinque appuntamenti previsti.

Si parte il il 5-7 settembre, con “Energy Management”, corso CEI per esperti in sistemi di gestione dell’energia, mentre il 12-13 settembre sarà la volta di recarsi a Bologna, presso la sede di Via A. Magenta 10, per “11-27 PES PAV PEI”, norma contenuta nel testo unico sulla sicurezza per i lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT.

Di nuovo a Milano, il 10 settembre, sarà la volta di parlare di E-mobility, ossia di alimentazione dei veicoli elettrici secondo la Norma 64-8 sezione 722, per poi dedicarsi il 20 e il 21 settembre al ruolo dell’accreditamento e alle regole del sistema nazionale di accreditamento.

Chiude il ciclo di appuntamenti formativi messi a punto dal CEI il corso che, il 12 e 13 settembre porterà l’attenzione dei partecipanti sui criteri di sicurezza per manutenzione e riparazione di veicoli elettrici e ibridi.