Graphnet è Canon Accredited Partner

La partnership si inserisce all’interno del programma di canale di Canon Italia, volto a sostenere la crescita delle aziende dell’ampio network Canon



Graphnet, azienda del mercato Office e IT nata nel 1996, da oggi diventa Canon Accredit Partner.

Con sede a Pietra Ligure (Savona), Graphnet offre soluzioni informatiche aggiornate e create su misura per un’utenza professionale. La società mette a disposizione dei propri clienti servizi di consulenza pre-vendita e fornisce soluzioni hardware, software di sistema e software applicativo, rivolgendosi in particolare ai Settori Meccanico, Architettonico, Multimedia. A tutto ciò Graphnet affianca un significativo valore aggiunto: servizi di supporto tecnico di installazione e configurazione, servizi post-vendita di manutenzione hardware e software.

Entrando a far parte del grande network di Partner Canon, l’azienda ligure sceglie di affidarsi alla tecnologia di ultima generazione dell’azienda nipponica, da tempo in prima linea nella promozione di nuovi processi e soluzioni volti ad accelerare la digitalizzazione delle aziende italiane.

“Siamo felici di accogliere Graphnet come nostro nuovo Partner. Creare e rafforzare un ecosistema di operatori professionali in grado di commercializzare la value proposition di Canon, sulla base di percorsi di sviluppo congiunti, è per noi un aspetto strategico essenziale. Vogliamo supportare tutte quelle aziende che desiderano crescere e innovarsi. Il nostro impegno è volto ad ampliare il loro potenziale competitivo, puntando a ottimizzare la loro efficienza e redditività attraverso programmi altamente personalizzati”, ha commentato Massimo Panato, Channel Director di Canon Italia. “Lavorare con realtà come Graphnet, che operano quotidianamente a favore del processo di innovazione e cambiamento, ci aiuta a comprendere sempre meglio le esigenze specifiche del mercato.”

L’accordo rientra nel quadro di un ampio programma rivolto al canale per supportare tutte le aziende che desiderano raggiungere i propri obiettivi di business e cogliere nuove opportunità di mercato attraverso un’ampia gamma di prodotti, soluzioni e servizi.

A questo scopo sono stati messi a punto differenti Programmi dedicati e personalizzabili, che possono fornire un supporto specifico a ciascun Partner sulla base delle sue capacità, esperienze e competenze. In particolare, l’impegno di Canon rivolta agli Accredited Partner come Graphnet è andato crescendo anno dopo anno, ponendo come basi tre grandi obiettivi: crescere, sintonizzare e semplificare. Nella filosofia di Canon questo significa lavorare insieme per raggiungere il successo reciproco.