Durst P5: prima installazione nel Regno Unito

La stampante flatbed è stata installata da VGL, nel Berkshire

La prima installazione nel Regno Unito della piattaforma Durst P5 è stata effettuata presso il sito produttivo Smallmead di VGL, società di serigrafia e stampa digitale con sede a Reading nel Berkshire.

L'investimento di VGL nella sua prima stampante flatbed Durst P5 250 HS è volto a incrementare sensibilmente la capacità dell’impianto, quadruplicando la produttività rispetto al sistema di stampa che verrà sostituito e ad aumentare il proprio portfolio clienti e il catalogo prodotti.

VGL, realtà fortemente orientata agli investimenti nelle tecnologie più avanzate, è partner produttivo di clienti eterogenei che spaziano dalle grandi insegne alle fiere, dagli organizzatori di eventi ad aziende pubbliche e private come musei e compagnie ferroviarie. Il sistema P5 250 HS non è la prima stampante Durst in casa VGL; l’azienda, infatti, annovera un importante installato che ad oggi vede operativi presso lo stabilimento di Reading sette sistemi Durst: due stampanti Rhotex e cinque roll-to-roll. A questi andrà ad aggiungersi la nuova P5, contraddistinta da velocità di stampa in modalità due pass fino a 240 sqm/h e risoluzione fino a 1200 dpi.