Tech Data firma con Traktio

L’Accordo Europeo per la digitalizzazione delle industrie tradizionali

Tech Data stringe una nuova partnership pan-europea con Traktio, fornitore specializzato di soluzioni di localizzazione all'avanguardia, per operazioni industriali e logistiche.

La partnership strategica porterà i clienti Tech Data ad avere accesso al portfolio di soluzioni modulari di Traktio, per offrire una rapida trasformazione digitale, per gli utenti finali, attraverso la combinazione con piattaforme software e hardware. Le soluzioni consentono la localizzazione di beni come pallet e carrelli elevatori, il monitoraggio del carico di lavoro di una fabbrica e il monitoraggio dei lavoratori per i requisiti di sicurezza ed efficienza, così come i visitatori dell'azienda.

Le soluzioni modulari Traktio includono:

· TrackSphere : piattaforma software per il tracciamento delle risorse delle persone, facile e personalizzabile per l’integrazione con le piattaforme già presenti in azienda come ERP, WMS, MES.

· uRTLS : lacalizzatore 2D/3D ad alta precisione per uso interno ed esterno con un margine di errore di precisione di soli 30 cm grazie alla tecnologia radio Ultra Wide Band

· WideArea_Tracker : sfruttando LoRa e la oisizione GPS avanzata la soluzione può tracciare asset o persone da 5 a 10 km

· RFID, NFC, convenzionali codice a barre o qr per terze parti

L'accordo con Tracktio sarà implementato in modo graduale in tutta Europa a partire da luglio.