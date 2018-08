Aerohive: l’access point WiFi pluggable in presa elettrica di classe enterprise disponibile dal terzo trimestre

Atom AP30 è stato progettato per potenziare o sostituire i tradizionali access point montati a parete o a soffitto

Aerohive Atom AP30, il primo access point WiFi pluggable in presa elettrica di classe enterpise di Aerohive Networks sarà presto sul mercato consentendo ai clienti che utilizzano plug di tipo EU o UK di usufruire di una connettività WiFi che può essere configurata e riconfigurata in pochi minuti.

Atom AP30 è stato progettato per potenziare o sostituire i tradizionali access point montati a parete o a soffitto. Il suo design compatto, unito alle funzioni di cloud management Aerohive e alle nuove funzioni di mesh provisioning automatizzate, permette ai dipartimenti IT di adattare autonomamente le reti di accesso in risposta alle mutevoli esigenze di ogni ambiente o sede. Atom AP30 è un access point compatto che offre tutte le caratteristiche e funzionalità degli omologhi sistemi montati a soffitto, come l’accesso alla rete identity-driven, architettura software defined e gestione delle performance.

Aerohive Atom AP30 è già disponibile in USA, Canada, Giappone e Messico con plug Tipo A e B. Le versioni con plug elettrico di Tipo C e G saranno disponibili nel corso del terzo trimestre 2018 per l’utilizzo nei paesi che adottano i plug di tipo EU o UK.