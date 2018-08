Avaya vince l’Oro nella categoria Business Intelligence e Analytics alla 13° edizione degli IT World Awards

La soluzione Avaya “Customer Happiness Index and Behaviour Pattern Analytics” è stata riconosciuta tra le più apprezzate nell’industria dell’Information Technology

La Network Products Guide, leader nella ricerca tecnologica e nella consulenza di settore, ha assegnato ad Avaya l’Oro nella categoria Business Intelligence e Analytics all’edizione 2018 degli IT World Awards.

“La capacità delle aziende di analizzare i big data è diventata fondamentale per incrementare la competitività e migliorare la relazione con i clienti. In linea con questo trend, Avaya ha lavorato in questi anni per trasformare le proprie piattaforme per le comunicazione unificate e i contact center, integrando le nuove e più dirompenti tecnologie, con l’obiettivo di aiutare le aziende a ottimizzare la customer experience – ha dichiarato Andrea Ragazzi, Amministratore Delegato Avaya Italia e VP South Europe -. Grazie alle tecnologie e al supporto di Avaya, le imprese pubbliche e private possono trarre immediato valore dall’enorme mole di dati in loro possesso, trasformandoli in informazioni strategiche per la soddisfazione dei propri clienti, incrementando al contempo efficienza e produttività. Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi, perché testimonia il riconoscimento di un percorso evolutivo di successo da parte del mercato.”

La soluzione blockchain Avaya Happiness Index permette alle organizzazioni di gestire in modo dinamico l’esperienza del cliente e di aumentarne la soddisfazione: raccoglie i dati sulle interazioni dei clienti in maniera sicura e li analizza automaticamente da diverse fonti e da tutti i canali in tempo reale, sfruttando innovative tecnologie quali blockchain, intelligenza artificiale ed avanzati sistemi di data analytics per trasformare la customer experience.

L’architettura blockchain raccoglie e condivide in maniera sicura ed in forma anonima i dati sulle interazioni dei clienti provenienti da una rete di contatti simili tra loro, mentre il sistema di analisi in tempo reale delle interazioni provenienti da canali vocali o testuali (Chat, messaggistica istantanea, email e SMS) identifica istantaneamente i comportamenti e i trend in corso, accelerando la capacità delle aziende di anticipare le necessità dei clienti e rispondere proattivamente alle richieste dei consumatori.