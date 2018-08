Sew-Eurodrive sceglie Vertiv per il nuovo data center

La struttura è stata inaugurata nel giugno del 2017

In occasione della costruzione di una nuova palazzina dedicata agli uffici di Sew-Eurodrive, avvenuta a fine 2016, l’azienda ha deciso di progettare al suo interno un nuovo data center per creare un’infrastruttura performante, dotata di tecnologie innovative e all’avanguardia, che supportasse in maniera efficiente tutte le attività di produzione. Sew-Eurodrive, multinazionale tedesca specializzata nella produzione e commercializzazione di soluzioni e sistemi per l’automazione industriale, logistica e di processo, ha scelto la tecnologia di Vertiv.

Sew-Eurodrive è presente in Italia dal 1969 con il Drive Technology Center di Solaro, vicino a Milano, dove sono situati gli uffici direzionali, la produzione, il service e il supporto clienti. I Drive Center di Bologna, Caserta, Milano, Torino, Verona e il Sales Office di Pescara assicurano una presenza capillare sul territorio nazionale, fedeli al motto aziendale “Think global, act local”.

Le esigenze

L’esigenza della società era quella di creare una nuova struttura che fosse potente ed efficiente; dotarsi di tecnologie innovative per tenere il passo della trasformazione digitale; incrementare l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi di produzione.

Partendo da qui si è deciso di implementare un nuovo data center ad alte prestazioni e pronto alle esigenze futuro, che potesse portare ad un incremento dell’operatività e dell’agilità.

Contesto

Il nuovo data center è stato realizzato tra la fine del 2016 e giugno 2017, a sostituzione di quello precedente divenuto ormai obsoleto per supportare le nuove tecnologie applicate da Sew-Eurodrive nella produzione di soluzioni per l’automazione. L’azienda aveva inizialmente la necessità di dotarsi solo di soluzioni Vertiv per il thermal management, ma, una volta analizzata l’offerta completa, ha deciso di affidarsi alle sue tecnologie in modo più ampio, scegliendo di implementare anche soluzioni per l’alimentazione elettrica, rack PDU, condensatori e console di gestione.

Soluzioni

Il nuovo data center di Solaro, alle porte di Milano, è stato inaugurato a giugno 2017. I tempi di realizzazione sono stati molto rapidi, all’incirca sei mesi, durante i quali Vertiv ha sviluppato e implementato le proprie soluzioni con il valido supporto di un partner tecnologico.

Per garantire la massima sicurezza, disponibilità e continuità alla produzione di Sew-Eurodrive, sono stati installati gli UPS Vertiv Liebert ITA, i quali, grazie alla tecnologia a doppia conversione online effettiva, rappresentano una soluzione di protezione dell'alimentazione altamente efficiente e affidabile e vantano un elevato livello di rendimento fino al 95% in doppia conversione e fino al 98% in modalità ECO.

Inoltre, i commutatori statici Liebert CROSS Rack HV assicurano alimentazione ridondante ai carichi critici, grazie alla loro capacità di commutazione tra due sorgenti di alimentazione alternative.

Per il condizionamento infra-rack, l’azienda si è dotata delle unità infra-rack Liebert CRV 300 mm, che permettono di ottimizzare lo spazio, gli investimenti iniziali e i costi di esercizio. Liebert CRV garantisce la temperatura ideale e mette a disposizione una vasta gamma di opzioni, fra cui il controllo dell'umidità e un'elevata capacità filtrante in un formato compatto.

Compito dei condensatori Liebert HPA è quello di dissipare il calore proveniente dalle unità interne ad espansione diretta raffreddate ad aria. Specificamente progettati per le applicazioni di condizionamento dell’aria per data center, i Liebert HPA sono moduli caratterizzati da un’alta efficienza energetica, completa affidabilità e basse emissioni sonore.

Per quanto riguarda le unità rack PDU, Sew-Eurodrive ha scelto di installare Liebert MPX, la soluzione più reattiva e flessibile, la cui tecnologia permette cambiamenti delle apparecchiature nei rack e variazioni della capacità in base alle necessità dell’azienda, grazie ai moduli di potenza e di comunicazione, al modulo di ingresso e ai sensori ambientali hot-swap sostituibili a caldo.

Per la gestione dei rack, Sew-Eurodrive ha deciso di dotarsi della console Avocent Local Rack Access LCD, che fornisce semplicità, efficienza e facilità d'uso e consente di accedere facilmente a più server aggiornando il software, risolvendo i problemi e controllando il sistema in modo intuitivo e rapido.