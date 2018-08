Avaya Leader nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni di Unified Communications

Assieme al posizionamento come leader nel Magic Quadrant 2018 per le infrastrutture di Contact Center, un ulteriore riconoscimento del ruolo di Avaya a supporto della trasformazione digitale delle imprese

Avaya è stata posizionata per la nona volta tra i “Leader” nel Gartner Magic Quadrant 2018 per le soluzioni di Unified Communication. Le organizzazioni che si trovano nel quadrante “Leader” del Magic Quadrant di Gartner sono definite come “aziende con un buon allineamento tra visione attuale ed esecuzione e ben posizionate per il futuro”.

"Siamo orgogliosi di essere stati nominati Leader da Gartner nel Magic Quadrant 2018 per le soluzioni di Unified Communication per la nona volta – ha commentato Jim Chirico, presidente e CEO di Avaya -. Crediamo che questo posizionamento dimostri la nostra continua innovazione, evidenzi il valore distintivo delle nostre soluzioni di Unified Communication e, cosa ancora più importante, testimoni quanto sia forte la relazione che abbiamo con i nostri clienti, a cui forniamo soluzioni di comunicazione che li aiutano a operare in un ambiente estremamente mobile, competitivo e veloce. Unito al precedente riconoscimento come Leader nel Magic Quadrant 2018 per le infrastrutture di Contact Center a livello mondiale, questo è un chiaro segnale di quanto Avaya stia rafforzando la sua percezione sul mercato in qualità di fornitore affidabile, con soluzioni adatte a supportare la trasformazione digitale di aziende di qualsiasi dimensione".

Rispetto allo scorso anno, Avaya ha migliorato il suo posizionamento sia in relazione alla capacità di esecuzione che alla completezza della visione. A maggio, Avaya è stata posizionata tra i Leader anche nel Gartner Magic Quadrant 2018 per le Infrastrutture di Contact Center a livello globale, confermandosi al top per la diciassettesima volta.