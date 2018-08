Saranno presentate le novità che la società sta preparando per i prossimi mesi

Anche quest'anno NETGEAR sarà a IFA 2018, occasione perfetta per scoprire ciò che l’azienda ha in serbo per i prossimi mesi: innovazioni della famiglia Orbi, della serie Nighthawk Pro Gaming, dei sistemi di monitoraggio domestico Arlo e delle soluzioni business per le PMI.

Il primo appuntamento di NETGEAR a IFA 2018 sarà giovedì 30 agosto presso l’IFA ShowStoppers dove, dalle 18.00 alle 21.00, verrà data una prima overview delle novità proposte.

Dal 31 agosto al 5 settembre NETGEAR sarà poi presente presso lo stand FirstWise (Hall 3.2 – Stand 203).