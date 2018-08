The Ability Hacks: un libro per migliorare la qualità della vita delle persone affette da disabilità

Lo ha lanciato Microsoft durante la Microsoft One Week Hackaton

In occasione della Microsoft One Week Hackathon è stato pubblicato The Hability Hacks, un volume che racconta l’evoluzione di idee innovative degli sviluppatori Microsoft diventate progetti concreti in grado di migliorare, attraverso la tecnologia, la qualità della vita delle persone affette da disabilità, che si stima siano siano oltre 1 miliardo di persone a livello mondiale.

A cura di Greg Shaw, Senior Director, Office of CEO Microsoft, il libro illustra in particolare i processi che hanno portato alla creazione di EyeGaze Wheelchair, una sedia a rotelle per i malati di SLA controllabile attraverso il movimento degli occhi e Learning Tools strumenti digitali che aiutano tutti coloro che hanno difficoltà nella lettura e nella scrittura di testi.

La Microsoft One Week Hackthon – settimana che coinvolge ogni anno i talenti Microsoft di tutto il mondo in maratone di sviluppo per realizzare soluzioni destinate alle persone con disabilità – è solo una delle iniziative promosse dall’azienda che conferma il costante impegno di Microsoft nell’aiutare le persone e le organizzazioni a ottenere di più dalla tecnologia.

Il libro è disponibile in versione digitale scaricabile a questo LINK , in formato cartaceo QUI