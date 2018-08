Coop Centro Italia sceglie Scandit

By

Le soluzioni software della società adottate per le funzionalità di self-scanning legate alla funzione “Salvatempo” nella nuova app della Cooperativa

Coop Centro Italia, cooperativa di consumatori formata da circa 450.000 soci e presente in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, ha scelto Scandit , azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per l’acquisizione dati mobile basate sulla visione artificiale, per rendere più performante l’esperienza d’acquisto durante l’attività di self-scanning tramite la app mobile della Cooperativa.

Le funzionalità della scansione evoluta fornite dalle librerie di Scandit sono state integrate all’interno della nuova app Coop Centro Italia per consentire, durante l’utilizzo del nuovo servizio “Salvatempo”, una customer experience all’avanguardia e in grado di rispondere alle crescenti esigenze di una clientela sempre più tecnologicamente evoluta.

Il self-scanning inserito nella app mobile della Cooperativa ed utilizzabile presso l’Ipercoop di Terni va ad affiancare la soluzione tradizionale basata su device dedicati, offrendo le stesse funzionalità dallo smartphone dei soci e migliorando ulteriormente il customer journey all’interno del punto vendita.

Il fulcro della piattaforma di Scandit è un motore di acquisizione dati che unisce un’ampia gamma di tecnologie di acquisizione dati mobile, come la scansione di codici, il riconoscimento testuale, l’acquisizione di moduli e il riconoscimento di immagini, insieme ai servizi cloud associati. L’algoritmo di lettura e decodifica, sviluppato da Scandit, esegue la scansione di qualsiasi tipo di codice tramite la fotocamera di qualsiasi dispositivo intelligente, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

La piattaforma sviluppata da Scandit offre inoltre la possibilità di unire il mondo fisico e quello digitale sovrapponendo informazioni aggiuntive dettagliate sui prodotti in tempo reale, grazie alla realtà aumentata: con una semplice scansione è possibile, infatti, verificare la corrispondenza del prezzo con quello indicato sullo scaffale; oppure è possibile controllare la composizione degli alimenti, per verificare la presenza di allergeni. Un altro esempio di possibile utilizzo, consiste nel visualizzare le recensioni online di un prodotto in tempo reale.