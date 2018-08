Telco e sanità: la ricetta olandese

Il noto operatore olandese Vtel serve la clientela afferente al settore sanitario con una business unit dedicata. Per erogare i servizi di telefonia Vcare, Vtel si affida a telefoni IP Snom opportunamente brandizzati e dotati di funzionalità specifiche

Nella sanità l’accessibilità protetta e immediata agli strumenti operativi e al personale è spesso di vitale importanza. Con “Vcare”, il noto operatore telefonico olandese Vtel ha sviluppato una soluzione per la telefonia erogata via cloud sicura ed efficiente in grado di supportare in maniera ottimale gli addetti ai lavori in strutture ospedaliere, in gabinetti medici e case di cura, come anche i pazienti e i loro parenti.

La proposta del carrier olandese è frutto del connubio ideale del meglio di due mondi: una soluzione di cloud telephony a prova di attacchi e la flessibilità della telefonia Internet fornita tramite una rete chiusa, altamente affidabile e sicura. Per questo servizio Vtel ha selezionato i telefoni di Snom, specialista berlinese della telefonia IP, opportunamente brandizzati e dotati di funzionalità specifiche.

Nello specifico, gli oltre 2000 telefoni Snom a marchio Vcare forniti al carrier il mese scorso, sono stati dotati di funzioni sofisticate e specifiche per il settore, tra cui il tasto “urgenze” preconfigurato per le emergenze o per i contatti chiamati di frequente.

“Snom offre numerose possibilità di personalizzazione dei propri telefoni. A seconda del volume dell’ordine e delle personalizzazioni richieste, è il cliente a decidere se lo sforzo vale la pena o se preferisce una soluzione più rapida ed economica. L’ordine di Vtel, per magnitudine e servizi a catalogo erogabili tramite i telefoni Snom, conferma in modo tangibile il nostro impegno a sviluppare prodotti con la migliore qualità, estrema intuitività e innovativi dal punto di vista tecnologico, perfettamente in grado di soddisfare le richieste individuali dei nostri clienti” afferma Jörg Kampers, Channel Director Nordics di Snom.

“Naturalmente, ai nostri clienti nel settore della sanità, non possiamo che offrire il servizio ottimale attraverso le migliori soluzioni possibili. Siamo molto lieti di aver consolidato la nostra collaborazione con Snom sviluppando soluzioni per Vcare in grado di soddisfare appieno e in ogni momento le esigenze più elevate” conclude Gerard Olde Olthof, Vtel CEO.