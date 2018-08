NOITEL ITALIA: nuovi servizi wireless 5GHz e 26GHz su rete proprietaria per il mercato Retail

L’operatore gestirà il ramo commerciale di CLOUDITALIA denominato “Wireless”

Viene affidato a NOITEL ITALIA, società controllata al 100% da CLOUDITALIA, il ramo di azienda commerciale denominato “Wireless”.

Si tratta del settore dedicato all’attività di progettazione, realizzazione e fornitura di servizi di connettività a Internet a Banda Larga “wireless” prevalentemente rivolti al mercato retail.

Una scelta che rientra nelle esigenze di riorganizzazione funzionale del gruppo per valorizzare e gestire in modo più efficace ed efficiente la propria clientela contando sull'esperienza maturata negli anni in questa fascia di mercato da NOITEL ITALIA, operatore di telecomunicazioni convergenti che fornisce servizi su rete fissa, mobile, wireless e satellitare.

La rete Wireless proprietaria, con tecnologia trasmissiva 5GHz e 26GHz, consta di 3 Point of Presence (7 Giga di Internet), 42 Nodi Primari (300-1400 Mbit), 402 Nodi di Backhauling, 1700 Km di tratte licenziate e 2300 Km di tratte con frequenze condivise, 41 Punti Radio presenti in tutte le Regioni e 1500 Punti di rilancio disponibili per nuove implementazioni.

La nuova rete radio di NOITEL ITALIA si divide così in due macro aree: la rete Business, sviluppata su tutto il territorio nazionale in base a richieste specifiche per il trasporto di banda in luoghi non raggiunti dalla rete terrestre, e la rete Home che si estende, invece, in Toscana, nelle province di Arezzo, Pistoia, Lucca, Massa e Carrara.