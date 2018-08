Aiutare apprendimento e concentrazione prima di iniziare la scuola

In collaborazione con Giovani Genitori, Epson racconta come una stampante EcoTank a basso consumo aiuti a stampare schede ed esercizi di grafica senza la preoccupazione di finire l’inchiostro

Schede da compilare, forme geometriche da colorare e puntini da unire sono solo alcune delle attività di pregrafismo che aiutano i bambini in età prescolare a sviluppare il naturale istinto all'apprendimento e alla comunicazione grafica. Molte scuole dell'infanzia includono nella programmazione didattica esercizi di questo tipo creando il quaderno montessoriano, che diventa uno strumento attraverso cui i bambini imparano giocando e sperimentando. Oggi i genitori possono aiutare i figli a esercitarsi senza il timore di spendere una fortuna in inchiostri per stampare schede e disegni.

Il pregrafismo nella scuola dell'infanzia è un argomento che sarà trattato nel numero di settembre della rivista "Giovani Genitori", attraverso un articolo in collaborazione con Epson, dove sarà possibile trovare approfondimenti, pareri e metodi.

EcoTank per stampare senza preoccupazioni

Per permettere ai bambini di avvicinarsi progressivamente alla scrittura, alla lettura, al disegno, ai numeri e alle forme geometriche, è necessario che possano sperimentare il più possibile con esercizi sempre nuovi e stimolanti. Spesso questo richiede un consumo di carta e di inchiostri notevole per le stampe ed è per questo che avere una stampante adeguata può fare la differenza. Epson Ecotank permette ai genitori di dimenticarsi il fastidio delle cartucce che esauriscono, poiché consente di stampare molte migliaia di pagine prima di dover riempire di nuovo i serbatoi, il tutto a un costo davvero irrisorio.

"Con le tante attività scolastiche ed extra che i genitori si trovano a dover gestire per i propri figli e per la famiglia – afferma Renato Salvò, Business Manager Consumer Products di Epson Italia – avere una soluzione che permette di stampare per anni senza i problemi legati all'inchiostro che finisce nel momento meno opportuno è una grande comodità che fa risparmiare tempo e denaro, oltre a ridurre lo stress. I modelli Epson EcoTank sono pensati proprio per rendere la stampa un'attività semplice e senza preoccupazioni per le famiglie."

Con Epson EcoTank l'inchiostro della stampante che finisce è solo un ricordo

Esaurire l'inchiostro proprio nel momento in cui si sta stampando può essere frustrante. Inoltre, sostituire una cartuccia richiede tempo e denaro. Per eliminare questi inconvenienti Epson EcoTank è la gamma di multifunzione Epson dotata di serbatoi di inchiostro ad alta capacità.

. Dotati di testina di stampa con tecnologia proprietaria Epson Micro Piezo, questi modelli consentono di ottenere stampe dai colori brillanti e nitidi ad alta velocità. E quando l'inchiostro si esaurisce, basta riempire il serbatoio corrispondente con un nuovo flacone, che costa meno di 10 euro e assicura altre migliaia di copie.