Il negozio digitale del futuro a IFA 2018

ECOVACS ROBOTICS è partner della piattaforma IT loadbee per offrire ai consumatori la comodità di usufruire delle informazioni sui prodotti online assieme all’esperienza fisica di acquisto presso il punto vendita

Che aspetto ha il negozio del futuro? ECOVACS ROBOTICS, produttore di robot innovativi per la casa intelligente, implementerà la tecnologia loadbee a IFA 2018 (stand 103, padiglione 5.1) per dimostrare come le piattaforme online e offline possano combinarsi per creare una moderna esperienza di acquisto ibrida.

Il negozio ibrido: colmare il divario tra punto vendita e negozio online La tecnologia di loadbee consentirà ai rivenditori ECOVACS di superare il tradizionale punto vendita fisico per offrire ai consumatori tutte le informazioni sui prodotti di cui hanno bisogno in digitale, a portata di mano.

“Rivenditori e produttori devono collaborare per creare un'esperienza di acquisto omnichannel che soddisfi le crescenti esigenze dei consumatori moderni – spiega Andreas Wahlich, General Manager di Ecovacs Robotics Europe -. I consumatori di oggi non si aspettano solo un’ottima consulenza presso il punto vendita fisico, ma anche le informazioni più aggiornate e complete sui prodotti soprattutto attraverso canali digitali, in linea con le proprie richieste. Con la piattaforma loadbee, possiamo garantire esattamente questo per i nostri partner commerciali e acquirenti”.

Lo stand ECOVACS a IFA mostra come la tecnologia loadbee possa portare l'esperienza di acquisto tradizionale nell'era digitale. La piattaforma IT offre contenuti esaustivi (descrizioni, immagini, video, download di documenti e tanto altro ancora) a tutti i punti vendita di ogni rivenditore. I commercianti devono inserire le poche righe di codice nel proprio negozio una volta sola, gratuitamente.

“Con la nostra tecnologia possiamo mostrare i contenuti ECOVACS ovunque. Nello shop online del venditore, il contenuto è perfettamente integrato nella pagina del prodotto ed è visibile automaticamente dal cliente. Dal punto vendita è possibile utilizzare semplicemente una tecnologia di accesso come un QR code o un tag NFC. In questo modo si possono conoscere le ultime informazioni sul prodotto che ECOVACS ha fornito ai rivenditori online direttamente dallo smartphone del cliente”, spiega Marc Mombauer, portavoce di loadbee.

Progetto pilota nel terzo trimestre del 2018: Euronics XXL Echterdingen

Nell'Euronics XXL di Echterdingen in Germania, i clienti saranno in grado di ottenere informazioni complete tramite QR code e tag NFC dai robot domestici, attivando l'acquisto online tramite il pulsante "Acquista".

La commissione può essere assegnata al negozio al dettaglio in cui è avvenuta l'interazione. ECOVACS supporta questo partner commerciale nell'integrazione e nell'ottimizzazione di tutti i potenziali canali di vendita.

“Non vediamo l'ora di mostrare ai nostri partner commerciali internazionali ciò che ora è possibile con questa tecnologia presso lo stand di IFA e non solo – anche senza il nostro negozio online. I primi progetti con i rivenditori saranno implementati molto presto”, conclude Wahlich.

Dal 31 agosto al 5 settembre, ECOVACS ROBOTICS sarà presente alla più antica fiera industriale della Germania presso lo stand 103 al padiglione 5.1. A IFA, lo specialista per la robotica domestica presenterà le ultime innovazioni tecnologiche e le tendenze nel panorama dei robot specializzati nell’aspirazione, nel lavaggio e nella pulizia di superfici.