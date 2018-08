Qualcomm: piattaforma mobile di nuova generazione

La connettività 5G e un SoC da 7nm per accendere i dispositivi mobili della prossima generazione

Qualcomm Technologies, sussidiaria di Qualcomm Incorporated, ha annunciato che la sua prossima piattaforma mobile flagship integrerà un SoC (system-on-chip) basato su un nodo a 7nm. Il SoC 7nm può essere utilizzato insieme al modem 5G Qualcomm Snapdragon X50, la prima piattaforma mobile 5G compatibile per smartphone di fascia premium e altri dispositivi mobili. Qualcomm Technologies ha già iniziato a testare la nuova piattaforma flagship mobile con diversi OEM che stanno sviluppando dispositivi consumer di prossima generazione. L’innovativa piattaforma avrà un impatto sulle varie industry, incoraggerà nuovi modelli di business e migliorerà l'esperienza d’uso dei consumatori man mano che gli operatori lanceranno nuovi servizi 5G nei prossimi mesi del 2018 e nel corso del 2019.



“Siamo molto lieti di lavorare con gli OEM, gli operatori, i fornitori di infrastrutture e gli organismi di standardizzazione in tutto il mondo e siamo sulla buona strada per lanciare i primi hotspot 5G entro la fine del 2018 e far in modo che gli smartphone implementino la nostra piattaforma mobile di prossima generazione già nella prima metà del 2019 – ha affermato Cristiano Amon, presidente di Qualcomm Incorporated -. La leadership di Qualcomm Technologies nella ricerca e nell'ingegneria servirà ad incrementare i processi di innovazione futuri quando la connettività 5G diventerà ubiqua”.