VIA annuncia la compatibilità della soluzione VIA ARTiGO A820 con la piattaforma open source Link Edge di Alibaba Cloud IoT

Un progetto in grado di accelerare lo sviluppo di soluzioni Edge AI per l’ecosistema Alibaba Cloud IoT

VIA Technologies annuncia la compatibilità della soluzione VIA ARTiGO A820 con il progetto open source Link Edge di Alibaba Cloud IoT.

VIA ARTiGO A820 è un sistema fanless compatto che offre numerose opzioni di connessione che includono porte dual Ethernet, oltre a moduli opzionali wireless 3G e Wi-Fi ad alta velocità. Grazie al supporto per Link Edge, il sistema è una soluzione adatta ad un ampio utilizzo in ambito industriale che si integra perfettamente con l’ecosistema Alibaba Cloud IoT.

“Vogliamo impegnarci fortemente per accelerare lo sviluppo di soluzioni Edge AI sicure, compatte e scalabili compatibili con l'ecosistema Alibaba Cloud IoT – ha commentato Richard Brown, Vice-President International Marketing, VIA Technologies -. Grazie al supporto per Link Edge, VIA ARTiGO A820 è la soluzione ideale per l’industria, la logistica, la gestione intelligente degli edifici e numerose altre applicazioni IoT.”

VIA è stata riconosciuta come Best Alibaba Cloud IoT Intelligent Manufacturing Partner all'ICA (IoT Connectivity Alliance) Ecosystem Partner Summit tenutosi a Zhuhai, Cina, lo scorso 29 giugno. VIA prevede di espandere ulteriormente la gamma di soluzioni Link Edge per la Cina e altri important mercati globali.