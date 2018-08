Sony amplia la famiglia di prodotti TEOS

Nuovi aggiornamenti e soluzioni per trasformare l’ambiente di lavoro

Sony Professional Solutions Europe ha lanciato 30 nuovi aggiornamenti e aggiunte alla famiglia di prodotti TEOS, tra cui il nuovo TEOS Player, la compatibilità con numerosi brand aggiuntivi, una funzionalità "Email to Signage", importanti miglioramenti per la prenotazione delle sale e la possibilità di accedere a TEOS Manage via Cloud. Queste aggiunte ampliano le funzionalità dell'intera gamma di prodotti TEOS, trasformando completamente l'ambiente di lavoro per semplificare le attività, migliorare la collaborazione e ottimizzare la gestione delle strutture.

Le nuove soluzioni TEOS includono:

· TEOS Player – lettore Android compatto con tecnologia 4K HDR a 60p, il nuovo TEOS Player permette a qualsiasi display o proiettore di accedere alle stesse funzionalità di TEOS Manage offerte dai display professionali BRAVIA di Sony. Ciò consente alle aziende di sfruttare le soluzioni corporate all’avanguardia di Sony a prescindere dalle apparecchiature già in uso

· Implementazione su Cloud – adesso le aziende possono sfruttare i vantaggi dell'implementazione basata su cloud di TEOS, che vanta una straordinaria flessibilità e offre agli utenti la possibilità di accedere facilmente a TEOS Manage quando e dove lo desiderano. In questo modo, inoltre, le organizzazioni possono lavorare in modo più efficiente e risparmiare prezioso spazio di archiviazione. In alternativa, è possibile ricorrere a una soluzione in locale per gli ambiente in cui i dati devono restare in loco

· Nuova funzionalità "Email to Signage" – si tratta di un nuovo modo rivoluzionario di creare e riprodurre il signage, semplificando notevolmente la procedura per gli utenti meno esperti, i quali non devono fare altro che creare diapositive in PowerPoint e inviarle via e-mail a un indirizzo prestabilito. TEOS Manage automatizza tutto il lavoro di composizione che c’è dietro. Gli utenti possono creare in modo semplice e veloce contenuti signage personalizzati senza dover seguire gli articolati workflow di creazione di contenuti full signage e senza dover avere conoscenze specifiche o formazione.

In aggiunta, sono stati introdotti anche diversi aggiornamenti e nuove funzionalità, tra cui:

· Nuove allerte interattive da utilizzare con dispositivi non TEOS per trasmettere messaggi di allerta.

· Compatibilità con nuovi brand di display e proiettori con protocollo PJLink

· Nuove opzioni “Auto-cancel” (cancellazione automatica) e “Find another room” (ricerca di un'altra sala) per la soluzione di prenotazione delle sale

· Nuova opzione di gestione semplice del GDPR per la soluzione di reception virtuale

· Nuovo calendario TEOS interno come 4° sistema dopo Microsoft Exchange, Office 365 e Google Calendar

· Compatibilità RFID di reception virtuale e prenotazione delle sale per la lettura dei badge dei dipendenti

· Nuovo sistema di gestione dei servizi

· Compatibilità touch del signage per creare facilmente contenuti interattivi

· Nuove funzionalità di backup del database

· Tanti nuovi template

Le nuove aggiunte completano la line-up TEOS già esistente, che comprende TEOS Connect (trasmissione di contenuti wireless), TEOS Book (soluzione per la prenotazione delle sale), TEOS Reception (soluzione di reception virtuale), TEOS Remote (soluzione per il controllo delle sale riunioni), Tablet TEOS (tablet aziendali professionali) e TEOS Manage (soluzione completa per la gestione dell'ambiente di lavoro), migliorando l'efficienza in ogni ambiente di lavoro.