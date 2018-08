Xiaomi presenta POCOPHONE

POCOPHONE F1 coniuga performance e prezzi accessibili

POCOPHONE, il nuovo sottobrand di Xiaomi, arriva sul mercato con il primo POCOPHONE F1, uno smartphone che integra la piattaforma Qualcomm Snapdragon 845, il sistema di raffreddamento LiquidCool Technology e fino a 6GB di RAM e 128GB di memoria interna Universal Flash Storage 2.1, con una batteria da 4000 mAh.

Il nuovo smartphone è dotato di doppia fotocamera AI dotata di un sensore principale Sony IMX363 da 12 MP con Autofocus Dual Pixel, per fotografare anche in condizioni di scarsa illuminazione e in controluce.

Sul lato frontale, POCOPHONE F1 utilizza un sensore da 20 MP con tecnologia Super Pixel che combina le informazioni di quattro pixel in un unico grande pixel da 1,8μm per immagini più nitide. Entrambe le fotocamere sono supportate da funzionalità di intelligenza artificiale, come AI Portrait, AI Beautify e AI Scene Detection.

Jai Mani, Head of Product, POCO Global, dichiara: “La parola «POCO» sta per «un po’», crediamo, infatti, nel pensiero starting small but dreaming big. Come piccola realtà all’interno di Xiaomi, POCOPHONE può partire da zero, focalizzandosi su quei prodotti e tecnologie che contano davvero. Questo è il motivo per cui abbiamo realizzato uno smartphone che offre prestazioni incredibili, concentrandosi su innovazioni fondamentali, che possono attrarre gli appassionati di tecnologia.”

Questo nuovo dispositivo sarà disponibile in Italia a partire da 329€.