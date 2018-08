EOLO debutta in TV

By

Lo spot da 30″ è parte della campagna innovativa ideata da DUDE e pianificata con CARAT e racconterà attraverso il nuovo brand hero il posizionamento dell’azienda, “Internet dove gli altri non arrivano”

EOLO, operatore attivo in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, debutta oggi in televisione con la prima campagna di comunicazione TVC, con uno spot da 30’’on air sino al 20 ottobre sulle reti Sky.

EOLO ha scelto l’agenzia creativa DUDE per la realizzazione dello spot, concependolo come un inno al cambiamento che promette velocità e innovazione tecnologica in tutte le province italiane. Protagonista assoluto dello spot è il robottino EOLO, nuovo volto del brand ed eroe del digital-divide, che accompagna l’utente alla scoperta di una rivoluzione digitale finalmente possibile, oltre le barriere tecnologiche.

La nuova communication strategy di EOLO prevede una campagna integrata, grazie alla pianificazione media curata dal centro media Carat e ha come obiettivo quello di raggiungere il grande pubblico italiano, oltre che tramite la comunicazione TVC, anche attraverso siti e social network e sui canali tradizionali offline (radio e affissione).

L’innovativo concept del brand-hero del digital divide, inoltre, sarà declinato su tutti i materiali di comunicazione dell’operatore, a sostegno degli obiettivi di business di EOLO, accreditandolo presso un ampio bacino di possibili utenti come il primario ed innovativo player del settore delle connessioni a banda larga.

“La mission di EOLO è quella di portare Internet dove gli altri non arrivano, abbattendo il digital divide che ancora caratterizza molte zone del nostro Paese – commenta Marzia Farè, Communication Manager di EOLO – Abbiamo scelto di raccontare all’Italia l’impegno di EOLO in questa direzione attraverso una campagna integrata di comunicazione che esprime al meglio i valori che caratterizzano la nostra offerta, come il dinamismo, la velocità e la continua attenzione all’ innovazione, grazie alla figura del nuovo brand hero, il robottino EOLO.”

Ad oggi EOLO vanta oltre 300 mila famiglie e imprese tra i clienti attivi, realtà che vivono e operano in circa 5900 comuni in 14 regioni del Nord e Centro Italia.