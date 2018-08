Ottimizzati per connettività, prestazioni elevate e lunga durata della batteria per notebook e 2 in 1, saranno disponibili dall’autunno 2018

Intel ha annunciato nuovi processori che si aggiungono alla famiglia di processori Intel Core di ottava generazione: la serie U (precedentemente nota con nome in codice Whiskey Lake) e la serie Y (precedentemente nota con nome in codice Amber Lake), ottimizzate per la connettività e destinate a notebook sottili e leggeri e – per la prima volta – dispositivi 2 in 1 e che offrono al contempo prestazioni mobile all'avanguardia e una lunga durata della batteria.

I nuovi processori Intel Core di ottava generazione serie U e Y alzano il livello di connettività, prestazioni, intrattenimento e produttività per i computer portatili e i 2 in 1 di oggi. I processori Intel Core di ottava generazione serie U forniscono per la prima volta connettività Gigabit Wi-Fi integrata nei computer portatili mainstream sottili e leggeri, offrendo connettività fino a 12 volte più veloce. Offrono anche prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto a un PC di 5 anni fa e guadagni prestazionali a due cifre a livello di produttività per ufficio con la navigazione Web quotidiana e la creazione di contenuti multimediali non intensivi rispetto alla generazione precedente. Questo balzo in avanti per quanto riguarda connettività e prestazioni aiuterà gli utenti a concentrarsi sulle loro attività, creare contenuti e connettersi a casa, in ufficio e in movimento. I consumatori possono ora scaricare i loro programmi e film preferiti in meno di un minuto, creare, modificare e condividere contenuti video 4K a 360 gradi 6,5 volte più velocemente e fare streaming e giocare a videogame.

I processori Intel Core di ottava generazione serie Y offrono opzioni per una rapida connettività, tra cui funzionalità Wi-Fi e LTE veloci con prestazioni senza precedenti con alcuni dei computer portatili più sottili e leggeri e 2 in 1 disponibili sul mercato, con guadagni prestazionali a due cifre rispetto alla generazione precedente,6 consentendo nuove innovazioni in PC dal design elegante e compatto con una maggiore durata della batteria.

Sia i processori della serie U che quelli della serie Y sono dotati di funzionalità di piattaforma nuove e migliorate per interazioni più intelligenti con i PC, come il supporto per molteplici servizi vocali nella serie U e perfezionamenti per migliorare le opzioni di input naturali come i comandi touch e tramite stilo nella serie Y.