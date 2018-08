Il monitor LCD AQUOS 8K (LV-70X500E) si aggiudica il premio EISA 2018-2019

Gli EISA AWARDS incoronano le migliori novità di prodotto lanciate in Europa nel corso dell’ultimo anno in diversi settori, selezionate da editori e redattori tecnici delle pubblicazioni EISA



Il monitor LCD AQUOS 8K (LV-70X500E) di Sharp Corporation rivolto al mercato europeo ha ottenuto il riconoscimento EISA AWARD 2018-2019.

Il monitor LCD AQUOS 8K ha ottenuto il Best Product Award for Monitor Innovation nella categoria Home Theatre Display & Video. Il modello di punta della serie AQUOS LV-70X500E utilizza un pannello LCD high-resolution a 8K, con una risoluzione 16 volte superiore rispetto al Full-HD. Oltre al pannello 8K ad alta risoluzione, che permette di visualizzare le immagini con realismo (non possibile con i pannelli 4K) e dettagli non percepibili a occhio nudo, questo monitor LCD AQUOS 8K incorpora tutta la ricchezza delle tecnologie AQUOS di Sharp per un’elevata luminosità e un'ampia gamma di colori. Il risultato è un'esperienza unica, da provare per credere. L'EISA AWARD riconosce Sharp come il primo sul mercato europeo ad aver realizzato un monitor in grado di produrre immagini con risoluzione a 8K.

Il monitor Sharp AQUOS LV-70X500E sarà in mostra a IFA 2018, la fiera che si terrà a Berlino dal 31 agosto al 5 settembre. (Sharp: padiglione 11.2/stand 103).