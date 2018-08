Juniper Networks potenzia i firewall per cloud, 5G e IoT

La nuova service processing card per la serie di firewall SRX5000 aumenta significativamente performance, scalabilità ed estensibilità

Juniper Networks , specialista nelle reti sicure, automatizzate e scalabili, lancia una versione evoluta della service card che rende la linea di gateway SRX5000 fino a undici volte più potente su diversi parametri. La nuova SPC3 Advanced Security Acceleration card è pensata per aiutare i service provider, i cloud provider e le aziende a soddisfare le diverse e sempre più elevate esigenze di sicurezza legata a multicloud, IoT e 5G, pur continuando a offrire ai clienti con base installata SPC2 protezione degli investimenti.

I dispositivi mobili, IoT e servizi di streaming stanno aumentando il traffico a livello esponenziale, costringendo service provider, cloud provider e data center aziendali a rafforzare la propria infrastruttura con piattaforme di sicurezza più potenti ed efficienti, così da difendersi meglio dai crescenti volumi di minacce informatiche.