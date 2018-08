Exclusive Group: partnership globale con Elastifile

Il distributore estende così il Portfolio Cloud Transformation di BigTec

Exclusive Group, il distributore di servizi e tecnologie a valore aggiunto (VAST), ha annunciato l’ingresso di Elastifile all’interno del portfolio cloud transformation di BigTec. La soluzione software-defined e di infrastruttura elastica proposta dal Vendor promette un'agilità IT ibrida, liberando i clienti dalle limitazioni dei silos di storage statici e proprietari per consentire flussi di lavoro in cloud dinamici con costi di implementazione e gestione minimi.

Il nuovo contratto di distribuzione globale estende notevolmente la portata di mercato di Elastifile seguendo l'iniziale accordo EMEA del Vendor con BigTec, raggiunto lo scorso anno. L’accordo accrescerà il reclutamento di Partner a livello internazionale, accelerando la domanda di mercato sia attraverso una strategia mirata al “go-to-market”, sia con un ampio pacchetto di supporto tecnico e di servizi, includendo una soluzione scalabile iperconvergente.

"Vediamo in Exclusive Group lo specialista di riferimento per la cyber e cloud transformation a livello globale e il partner ideale per supportare i nostri obiettivi di crescita del canale con service provider e VAR in tutto il mondo. La capacità di raggiungere il mercato e l’ineguagliabile esperienza creano valore aggiunto e ci danno un grande vantaggio competitivo – commenta Bamiyan Gobets, VP International Sales di Elastifile -. C’è un’incredibile opportunità per i nostri rivenditori laddove i clienti hanno bisogno di estendere i sistemi in cloud durante i picchi di utilizzo, migrare carichi di lavoro o creare workflow ibridi che spazino su tutte le architetture, che si tratti di container, virtual machine, infrastrutture on-premise o cloud iperconvergente."