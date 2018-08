A10 Networks: Anthony Webb nuovo Vice President Sales in EMEA

Webb guiderà le vendite di A10 Networks in EMEA

Anthony Webb è il nuovo Vice President delle vendite in Europa, Middle East e Africa (EMEA) di A10 Networks, azienda specializzata in Application Visibility Performance and Security.

“Webb, con 20 anni di esperienza nel settore IT, ha dimostrato di possedere notevoli doti organizzative, in aggiunta alle capacità di saper contribuire, in modo determinante, al successo delle strategie di vendita a livello internazionale – ha affermato Christopher White, Executive VP of Worldwide Sales di A10 Networks -. Si aggiunge poi una profonda conoscenza del mercato che lo porta a diventare un’eccezionale risorsa del team di A10 Networks in EMEA".

Nel nuovo ruolo di Vice President Sales, Webb è responsabile di tutte le attività legate alle vendite di A10 Networks in EMEA, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo delle strategie commerciali e di canale.

L’expertice maturata in EMEA da Webb in ambito Enterprise, service provider e canale/partner è per A10 Networks di fondamentale importanza. Prima di entrare in A10 Networks, è stato VP EMEA di Ixia Technologies portando l’azienda a raggiungere la leadership nel mercato della Network Visibility.

Prima di Ixia, è stato Vice President e Managing Director in Juniper Networks, gestendo l’organizzazione delle vendite in tutta l'area EMEA e nel Regno Unito. Precedentemente, è stato impegnato in Cisco come Sales Manager per service provider e il settore verticale nel Regno Unito, prima di ricoprire il ruolo di Sales Director Enterprise dei mercati emergenti in EMEA.

Webb, dopo la laurea in ingegneria conseguita presso il Maidenhead College of Technology (MCT), ha lavorato in British Telecom come coordinatore di varie unità aziendali in Europa, Stati Uniti e Giappone.