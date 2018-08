Health: con lo smartwatch Diesel cuore sotto controllo

Lanciato uno smartwatch touchscreen di nuova generazione

Fornisce un importante apporto al benessere personale il nuovo smartwatch touchscreen Full Guard 2.5 targato Diesel, uno smartwatch di nuova generazione che offre, tra le altre cose, il monitoraggio del battito cardiaco.

Il nuovo smartwatch touchscreen Full Guard 2.5 Diesel, compatibile con dispositivi iPhone e Android, è dotato di sistema operativo Wear OS by Google e piattaforma Snapdragon Wear 2100 Qualcomm.

Tra le funzionalità più importanti, come accennato sopra, il monitoraggio del battito cardiaco: lo smartwatch monitora automaticamente il battito cardiaco durante più tipologie di allenamenti, utilizzando Google Fit o altre applicazioni di terze parti.

Questa nuova collezione si compone di quattro modelli: uno con cassa in acciaio satinato e cinturino in pelle nera, uno con cassa in acciaio canna di fucile con cinturino in pelle marrone, uno con cassa in acciaio satinato nero con cinturino in silicone nero e uno completamente in acciaio color canna di fucile e bracciale a tre maglie. Tra i nuovi, divertenti quadranti personalizzabili vi sono il fluo Flicker, che cambia colore automaticamente durante il giorno, e il quadrante interattivo con rilevamento del battito cardiaco che, con il tap delle dita, ricrea un effetto acqua increspata.