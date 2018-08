DELL: a IFA in scena tutte le novità

Dispositivi moderni e innovativi per le esigenze di tutti

Sulla scia del Gamescom 2018, dove l’azienda ha annunciato i suoi nuovi monitor dedicati ai videogiochi e un refresh dei desktop Alienware, in occasione di IFA 2018 Dell presenta una nuova suite di dispositivi innovativi dedicati agli utenti consumer, ai professionisti e alle piccole aziende. I portafogli Inspiron, XPS e Vostro sono stati mentre sul fronte monitor, Dell ha rafforzato la propria posizione di mercato introducendo un nuovo modello Dell 27 USB-C Ultrathin progettato all'insegna dell’estetica e della funzionalità.

Nel dettaglio, le principali novità Dell presentate a IFA 2018 riguardano:

I 2-in-1 Inspiron 7000

La nuova famiglia di 2-in-1 Inspiron 7000 è sinonimo di eleganza grazie alla rifinitura in alluminio satinato per un design moderno e accattivante. Disponibile nelle dimensioni da 13, 15 e 17 pollici, questi dispositivi 2-in-1 fanno leva su caratteristiche premium come processori Intel U Series di 8' generazione, schermi 4K UHD opzionali e un flusso termico che elimina l'aria calda per mezzo di ventole nascoste garantendo prestazioni al top e un'esperienza confortevole anche nel corso di sessioni di lavoro prolungate.

I 2-in-1 e i laptop Inspiron 5000

Il modello 2-in-1 Inspiron 14 5000 vanta numerose innovazioni mutuate dai top di gamma della serie 7000 come routing termico e bordi più stretti. Entrambe le versioni Inspiron 14 5000 2-in-1 – la 5481 e la 5482 – offrono i nuovi processori Intel U Series di 8' generazione e la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie dei moderni consumatori. Il modello 5482 2-in-1 include una porta USB Type-CTM con supporto di alimentazione e display – per la prima volta standard nella serie Inspiron 5000, mentre come opzionale la scheda discreta grafica NVIDIA GeForce MX130.

Il notebook Inspiron 15 5000

Il nuovo Inspiron 15 5000 (5580) è disponibile in varie opzioni cromatiche con un bordo sottile sui due lati che ne completa il look ricercato. Una porta USB Type-CTM fornisce il supporto di alimentazione e display, mentre sul pulsante di alimentazione è disponibile anche un lettore opzionale di impronte digitali. Questo modello vanta anche una serie di caratteristiche come un massimo di 32GB di memoria DDR4, opzioni storage come SSD e dual drive, schede grafiche discrete opzionali fino alla NVIDIA GeForce MX150 Graphics, e una tastiera retroilluminata opzionale.

Aggiornamenti alla famiglia XPS 13

Il modello di punta Dell XPS 13, il più piccolo laptop da 13" con la più alta potenza nella propria categoria, è ora disponibile con il nuovo processore Intel i3 di 8' generazione per offrire ai consumatori un'opzione ancora più accessibile. Il modello XPS 13 Developer Edition è disponibile con Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support), un aggiornamento che prevede fino a cinque anni di supporto.

Inoltre, il modello XPS 13 2-in-1, il più piccolo 2-in-1 da 13" sul mercato, da oggi propone gli ultimissimi processori Intel di 8' generazione. Questo dispositivo 2-in-1 è dotato di Dynamic Power Mode per sfruttare le massime prestazioni offerte dal processore e può raggiungere fino a 15 ore di autonomia a batteria, garantendo un'incredibile esperienza visiva grazie al display touch UltraSharp QHD+ InfinityEdge.

I laptop Vostro 14 e 15 5000 per le piccole aziende in crescita

Dell continua ad ampliare la linea Vostro con i nuovi laptop Vostro 14 e 15 5000, focalizzati sulla produttività e sulle funzioni di sicurezza che le piccole aziende richiedono. I laptop comprendono processori Intel Core di 8' generazione, una porta USB Type-CTM con supporto di alimentazione e display, un lettore opzionale di impronte digitali per Single-Sign-On e un bordo sottile sui due lati che aiuta a restare concentrati sullo schermo e, quindi, sul lavoro che si sta effettuando in quel momento.

Il monitor Dell 27 USB-C Ultrathin

Dell ha poi presentato il nuovo modello della famiglia Ultrathin nonché il monitor USB-C ultrasottile da 27 pollici in grado di raggiungere un picco di luminosità pari a 600 nits. il modello Dell 27 USB-C Ultrathin (S2719DC) è un monitor HDR di fascia premium con DisplayHDR 600 certificato VESA e tecnologia LGP (Light-Guide Plate) Corning Iris Glass; è inoltre dotato di un connettore USB Type-C che trasmette segnale video, dati e alimentazione da un'unica sorgente mettendo a disposizione una pratica soluzione basata su un unico cavo.

Infine, Dell ha introdotto una nuova linea di monitor SE dalle caratteristiche essenziali per le esigenze dell'informatica di tutti i giorni. I nuovi monitor FHD (SE2219H, SE2419H e SE2719H) si contraddistinguono per la cornice sottile e sono disponibili con schermi da 21,5, 23,8 e 27 pollici. Realizzati con pannelli IPS che garantiscono uniformità e precisione dei colori da un'ampia angolazione visiva, tutti i monitor SE sono dotati di uno schermo privo di sfarfallio con trattamento low haze posizionato su una base compatta per risparmiare spazio. Con questa nuova linea, Dell possiede ora una gamma completamente rinnovata di monitor di fascia consumer.