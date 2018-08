Sony fa correre la Francia

L’IP Live della società scelto per la nuova sala di controllo del Longchamp Racecourse

France Galop, l'organo direttivo francese delle corse di cavalli in piano e a ostacoli, ha scelto il sistema di produzione IP Live di Sony per modernizzare la sua diretta per le corse dei cavalli. Come parte di un completo rinnovamento del prestigioso Longchamp Racecourse, France Galop si è dotata di una sala controllo di produzione IP, che consente una maggiore flessibilità e sostenibilità.

France Galop si unisce alla schiera di clienti che utilizza il sistema di produzione IP Live di Sony collaborando con l'ufficio tecnico audiovisivo MTCE Consulting e gli esperti di integrazione audiovisiva di EV Corp. durante la selezione e l'installazione della soluzione di Sony.

"Da un punto di vista generale, dopo l'installazione di un sistema di produzione basato su IP, siamo stati in grado di utilizzare un cablaggio in fibra ottica per il trasporto di segnali video senza la necessità di un enorme gate HD-SDI, e di eliminare la conversione HD-SDI/fibra ottica. L'obiettivo consisteva nell’essere in grado di offrire una serie di soluzioni IP proiettate al futuro, che riguardassero soprattutto audio, intercom, KVM e video", ha dichiarato Kevin Bonnaud, Project Manager presso MTCE Consulting. "Prima di scegliere la soluzione per l'ippodromo, abbiamo fatto uno studio approfondito dell'offerta del mercato da un punto di vista sia tecnico sia economico, e un altro fattore chiave è stato la nostra visita dell'installazione IP e della configurazione IP di Sony ai BBC Studioworks, nei Pinewood Studios".

Lo switcher video multiformato XVS-6000 di Sony offre flessibilità durante la produzione, con capacità di produzione mista SDI e IP. Il nuovo switcher si trova nel cuore della sala controllo di France Galop, e riceve fino a un massimo di 24 possibili sorgenti video da tutta la sede, gestite dai gateway di conversione. Lo chassis NXL-FR318 e la scheda di conversione NXLK-IP40F di Sony provvedono alla conversione da SDI a IP, fornendo ai produttori di France Galop la possibilità di passare dall'HD classico ai più recenti standard 4K.

"Avevamo bisogno di una tecnologia che durasse nel tempo e che offrisse flessibilità, pronta per scenari futuri basati su IP e per una possibile imminente espansione. MTCE Consulting e EV Corp. hanno spontaneamente suggerito Sony, in quanto pioniera della produzione live e IP, e perché dotata della maturità, della competenza e dell'interoperabilità con l'infrastruttura CISCO", ha commentato Thierry Migeon, responsabile Technical Leader di France Galop.

L'intero sistema dell'ippodromo è gestito dalla workstation IP Live System Manager PWS-100NM1 di Sony, che controlla le funzioni di routing, di sicurezza e la larghezza di banda della rete. France Galop è ora in grado di controllare tutta la sua rete IP live, con la possibilità, in futuro, di gestire le produzioni in remoto.

L'installazione di Sony ha permesso a France Galop di rendere future-proof la sua gestione, ottimizzando l'attività della diretta dell'ippodromo e del dopo-gara. Sono necessarie molte fonti, comprese le telecamere principali sui bordi pista, le telecamere collegate per le scuderie, schermi giganti per le tribune, per gli scommettitori, per la pesatura di cavalli e fantini, nonché per le esigenze di arbitraggio.

Thierry ha aggiunto "Il supporto di EV Corp. e di Sony, pioniera della produzione IP Live, è stato determinante per la consegna di questo progetto pronto all'uso. E, grazie alla formazione condotta da Sony, i nostri team di produzione sono stati immediatamente operativi".