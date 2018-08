Philips: salute al centro

In occasione di IFA 2018 Royal Philips, specialista globale nell’health technology, presenta una gamma di soluzioni intelligenti, adattive e personalizzate per migliorare, ogni giorno, la salute e il benessere delle persone. "Oggi più che mai, vediamo che i consumatori sono alla ricerca di soluzioni altamente personalizzate che soddisfino le loro esigenze specifiche e il loro […]

"Oggi più che mai, vediamo che i consumatori sono alla ricerca di soluzioni altamente personalizzate che soddisfino le loro esigenze specifiche e il loro stile di vita", afferma Frans van Houten, CEO di Royal Philips. "Crediamo nella tecnologia intelligente in grado di adattarsi agli individui e di integrarsi nelle loro vite quotidiane. Grazie alla nostra esperienza consolidata nell’ambito dell’IoT, della tecnologia sensoriale, delle soluzioni cloud e dell’Intelligenza Artificiale, stiamo introducendo soluzioni digitali di nuova generazione per la salute per riunire consumatori e professionisti, consentendo alle persone di occuparsi direttamente della propria salute ".

Le novità Philips a IFA 2018:

Consulenze dentistiche professionali. Senza essere sulla poltrona del dentista

Le soluzioni per l’igiene orale Philips Sonicare diventano ancora più ampie e complete grazie all'introduzione del nuovo servizio di telemedicina dentistica Philips Sonicare che consente consulenze professionali da remoto. Tutto ciò che l’utente deve fare è scattare con il proprio smartphone fino a un massimo di 6 foto di denti e gengive e inviarle tramite l'app Philips Sonicare. Entro 24 ore riceverà i risultati di un teleconsulto. L'app Philips Sonicare agisce come un "hub virtuale" che permette agli utenti di gestire quotidianamente la propria salute orale e di condividere i dati con un professionista dentale, per una guida e una consulenza personalizzata sempre a portata di mano.

Rafforzare il sistema immunitario, aumentare l'energia, ridurre l'assunzione di zuccheri e calorie

Nonostante l'attenzione sempre crescente della società sul consumo di calorie, zucchero e altri elementi nutrizionali, è ancora difficile ottenere, in modo semplice, informazioni significative su ciò che mangiamo. Per aiutare le persone ad alimentarsi in modo più sano, Philips ha già lanciato Airfryer, con una tecnologia appositamente studiata per la rimozione del grasso, e ora introduce il frullatore ad alta velocità connesso. Lo smart blender può aiutare le persone nel raggiungere obiettivi specifici come aumentare il livello di energia, ridurre il consumo di zuccheri e calorie o migliorare il benessere generale.

La bilancia integrata del frullatore elimina la necessità di pre-misurare gli ingredienti e fornisce un'analisi dettagliata dei contenuti nutrizionali, mentre l'app abbinata Philips NutriU funge da personal coach nutrizionale, offrendo consigli personalizzati e centinaia di ricette bilanciate da un punto di vista dell’apporto nutritivo.

Philips SmartSleep ottimizza il sonno profondo grazie all'intelligenza artificiale

La nuova soluzione SmartSleep di Philips è progettata specificatamente per le persone che non dormono abbastanza a causa del loro stile di vita. A differenza di altri sistemi di monitoraggio, che registrano semplicemente il ritmo del sonno della persona, SmartSleep migliora attivamente la profondità e la durata del sonno. Due piccoli sensori e algoritmi avanzati identificano accuratamente le diverse fasi del sonno notturno: quando vengono rilevate fasi di sonno profondo, la tecnologia clinicamente testata interviene per aumentarle, con toni audio personalizzati, in tempo reale. L'app abbinata registra il miglioramento del sonno nel tempo e fornisce suggerimenti e consigli per migliorarlo.

Philips S9000 Prestige, la sensazione di rasatura profonda della lametta senza rinunciare al comfort della propria pelle

In occasione di IFA Philips presenta il nuovo rasoio Series 9000 Prestige dedicato a chi desidera una rasatura profonda senza rinunciare al comfort della propria pelle. Nella cura del proprio look oggi gli uomini fanno scelte sempre più consapevoli. Ogni dettaglio del rasoio Philips Serie 9000 Prestige è pensato per una rasatura senza compromessi che dà la sensazione di rasatura profonda della lametta, pur essendo delicato sulla pelle.

Tra le altre innovazioni presentate a IFA, ci sono la macchina da caffè Philips 5000 LatteGO, l'app Philips Pregnancy + e il tracker giornaliero della gravidanza. Queste soluzioni sono presentate insieme a molte altre innovazioni nei settori del sonno, dell’igiene orale, della purificazione dell'aria, della nutrizione e della cura personale.