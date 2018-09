Sony presenta il nuovo smartphone flagship Xperia XZ3

Coniuga design e un’esperienza immersiva

Sony Mobile continua la sua evoluzione nel design e nella progettazione di Xperia con l’annuncio del suo ultimo flagship, Xperia XZ3.

Xperia XZ3 è dotato di un display QHD+ HDR OLED da 6”, supportato dalla tecnologia BRAVIA OLED TV, per offrire neri più scuri, maggiori contrasti e nitidezza con colori ancora più vibranti, per godersi i film e i contenuti preferiti. Il sistema X-Reality per mobile converte i contenuti in SDR raggiungendo una qualità prossima all’HDR (High Dynamic Range), così da offrire una riproduzione di alta qualità con una maggiore risoluzione, una gamma di colori più ampia e un contrasto migliorato.

L’effetto di intrattenimento immersivo è anche esaltato dall’expertise di Sony nel comparto audio. Gli speaker S-Force Front Surround Sound offrono un’intensità del suono superiore del 20% rispetto al precedente modello. La tecnologia Hi-Res Audio permette di ascoltare la musica nella qualità d’incisione, mentre la tecnologia DSEE HX permette di riportare i file compressi ad una qualità prossima all’Hi-Res Audio e LDAC permette un ascolto wireless senza precedenti.

Il Dynamic Vibration System crea un’esperienza tattile che valorizza musica, film e giochi permettendo di sentire l’azione nelle proprie mani e dando vita ai contenuti in una maniera completamente unica.

Dal punto di vista del design vetro 3D curvato nella parte anteriore e posteriore si fonde al corpo del device. Lo schermo in 18:9 è incastonato in una scocca quasi senza cornici (la cornice in alluminio è di 3mm).

La nuova funzionalità di XZ3 è Smart launch con IA che attiva istantaneamente la fotocamera quando il telefono è posizionato in modalità panoramica, consentendo di cogliere l’attimo perfetto per lo scatto.

Ad affiancare la fotocamera principale da 19 MP, la fotocamera frontale da 13 MP sviluppata per catturare fantastici selfie in modalità ritratto con effetti bellezza e bokeh per scatti davvero creativi. Inoltre, l’avanzato 3D Creator ora consente agli utenti di aggiungere la mimica facciale alle proprie scansioni, sia riprese dalla fotocamera frontale sia da quella principale, rendendole ancora più realistiche.

Per finire, grazie all’innovativa piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845, XZ3 fornisce agli utenti la connessione più veloce al mondo a 1.2 Gbps.